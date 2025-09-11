自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

49架一次殲滅！美軍「列奧尼達」防空系統 電磁脈衝秒殺無人機群

2025/09/11 13:30

Epirus官網公布上月「列奧尼達」防空系統瓦解無人機群攻擊結果。（圖擷自EpirusYT頻道）Epirus官網公布上月「列奧尼達」防空系統瓦解無人機群攻擊結果。（圖擷自EpirusYT頻道）涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕高功率微波（HPM）系統製造商Epirus日前實際展示反無人機武器「列奧尼達」（Leonidas HPM）防空系統，實際展示電磁武器瞬間癱瘓無人機群威力，Epirus今（11）日公布測試過程中，無人機群瞬間全滅的驚人畫面。

Epirus官網今日公布上月「列奧尼達」防空系統瓦解無人機群攻擊結果，該公司敘述，在5種作戰相關飛行場景中，「列奧尼達」在對抗61架無人機時展現了其卓越的性能，將61架無人機全數擊落，攔截率100%。

「列奧尼達」以一次瞬時低附帶高能量電磁干擾脈衝，瞬間秒殺49架無人機組成的無人機群畫面也隨之曝光，只見在空中飛行的49架無人機一次墜毀，畫面相當壯觀。

Epirus執行長安迪（Andy Lowery）表示：「這是Epirus的分水嶺。我們相信，展示我們的武器化電磁干擾系統，是向大家傳遞『列奧尼達』是唯一能夠執行任務、應對一對多戰鬥的反無人機群最佳解決方案。」

軍聞網站「The Warzone」報導，Epirus已從美國陸軍快速能力暨關鍵科技辦公室（RCCTO）獲得一份價值約4350萬美元（約新台幣12.7億元）的標案，將交付2套先進第二代「列奧尼達」防空系統，以及用於測試活動的相關設備和備件。

