俄邊境「秀肌肉」！美「阿帕契」趁俄白軍演時 直搗邊境實彈演訓

就在俄羅斯與白俄羅斯舉行「西方-2025」聯合軍演之際，美軍派遣AH-64「阿帕契」攻擊直升機至立陶宛邊境，舉行「深度打擊」實彈演習。（圖：美國陸軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍聞網站《Defence Blog》報導，就在俄羅斯與白俄羅斯展開「西方-2025」（Zapad 2025）聯合軍事演習之際，美國陸軍的AH-64「阿帕契」（Apache）攻擊直升機部隊，9月9日在立陶宛一處距離白俄羅斯邊境僅數英里之遙的地點，舉行了一場極具針對性的深度打擊實彈演習，雙方隔空「秀肌肉」煙硝味十足。

參與此次演習的美軍單位，是隸屬於陸軍第一裝甲師第一戰鬥航空旅的AH-64「阿帕契」直升機組員。在演習中，阿帕契攻擊直升機對指定目標區，進行了協同打擊訓練。美軍在聲明中表示，此次實彈演習，是為強化美國對北約（NATO）東翼承諾的更廣泛努力一部分。

美軍此次演習的時機與地點顯然經過精心策劃，與此同時，俄羅斯、白俄羅斯正在白俄境內多個訓練場，舉行「西方-2025」聯合軍演。根據立陶宛軍事情報單位的評估，約有3萬名部隊參與了此次演習。立陶宛國防官員更提出警告稱，「西方-2025」的規模與結構顯示，俄羅斯正為未來在歐洲的作戰行動做準備，其演習內容似乎是在模擬大規模進攻性行動。

阿帕契成北約東翼嚇阻核心

儘管俄羅斯聲稱此次演習純屬「防禦性質」，但北約官員已多次表達擔憂認為，此類演習經常被用以掩護真實的部隊部署，或測試進攻性戰役的準備程度。自2022年以來，美國已大幅增加在波羅的海三國的軍事存在，並與當地部隊進行定期聯合演訓。其中，具備精準火力與快速打擊潛力的阿帕契攻擊直升機部隊，已成為該地區前進部署作戰航空武力的關鍵核心。

