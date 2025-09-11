【影】菲海軍第二艘垂發巡防艦已入港 我升級康定艦、輕巡再等等

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕菲律賓海軍9日宣布，其採購的第2艘「馬爾瓦級」巡防艦，現已正式抵達該國境內，並在呂宋島西岸由另艘現役巡防艦護航入境，其搭載垂直發射系統等的先進性能，將為該國水面艦隊增添戰力；另一方面，我國首艘接受性能提升的承德軍艦預計今年完工、2艘輕巡艦則延至後年完成，我國海軍想獲得裝有垂發系統的先進軍艦，還得再等等。

《菲律賓國家通訊社》（PNA）9日報導，菲律賓海軍現已接收購自南韓的馬爾瓦級2號巡防艦「迪亞哥．西朗號」（FFG-07），並在該軍現役巡防艦「黎剎號」（FF-150）的護航之下，緩緩駛入呂宋島西岸的三描禮士省（Zambales）水域；菲國海軍表示，西朗號巡防艦返抵國門後，還將接受一系列測成軍前測試，最後才會成軍並加入戰備序列。

請繼續往下閱讀...

菲律賓海軍9日證實，其向南韓採購的第二艘馬爾瓦級巡防艦「迪亞哥．西朗號」（FFG-07）已經返國，將接受一系列測試後再擇日成軍服役。（菲律賓海軍官方Facebook）

「馬爾瓦級」為南韓「大邱級」巡防艦的縮小版本，為菲國「地平線」（Horizon）建軍現代化計畫中採購的多款新型水面艦之一，此外還包含2艘「黎剎級」（Jose Rizal-class）巡防艦，6艘近岸巡邏艦（OPV）等。而在此前，「西朗號」的姊妹艦「馬爾瓦號」（FFG-06）已於今年5月成軍，作為菲國海軍建軍127周年紀念的重要改革，成該軍未來的海戰先鋒。

「迪亞哥．西朗號」巡防艦航抵菲律賓後，先後與「黎剎號」巡防艦（FF-150）、「西朗號」巡邏艦（OPV-8301）會合，護航之餘也表達歡迎之意。（菲律賓海軍官方Facebook）

報導指出，「馬爾瓦級」巡防艦排水量3200噸，在15節（約27.78公里／時）巡航速度下具4500浬（約8300公里）最大航程。另據公開資訊，該艦除採用AESA主動相位陣列雷達、76公厘艦砲，艦艏、艦艉則各安裝16單位的垂直發射系統（VLS）和土耳其製近迫武器系統（CIWS），搭配韓系反艦飛彈、反潛魚雷等武裝，使其反艦、反潛、防空能力兼具。

今年4月回國的姊妹艦「馬爾瓦號」巡防艦（FFG-06），已於5月成軍服役。（菲律賓海軍官方Facebook）

另一方面，我國現正升級康定級巡防艦，並同時建造輕型巡防艦提升戰力。國防部明（2026）年公開預算揭示，2022年啟動的「康定級艦戰鬥系統性能提升」案，將從今年起每年升級1艘，換裝Type 997雷達、拖曳聲納及「華陽」垂發系統等，而首艦承德軍艦今年將改裝完畢；至於2艘輕巡艦則延至後年交付，海軍想擁有搭載垂發的先進艦隊，得要再等等。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法