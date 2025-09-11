烏克蘭推「殺人換武器」積分制 飛官獵殺俄軍換點數買新機

在烏克蘭東部前線，一名代號「魯比克」（Rubik）的22歲烏克蘭無人機飛官，正在進行訓練飛行。在烏克蘭官方推出的「殺人換武器」積分制下，他和他的Z世代同袍們，正以一種前所未見的、宛如電玩遊戲般的方式，改寫現代戰爭的面貌。（法新社）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《法新社》一篇發自烏克蘭前線的專題報導，烏克蘭軍方已推出了一套全新的、以積分為基礎的武器採購系統，允許無人機單位將獵殺俄軍士兵的戰果，直接量化為可供採購新無人機的「點數」。這場由Z世代飛官主導的戰爭，正被蒙上一層令人不寒而慄的「電玩遊戲化」色彩。

這個由烏克蘭數位轉型部推出的「Brave1」平台，被其創建者稱為「全球首個軍事版亞馬遜」。無人機飛官們，可以將他們擊殺敵軍的影片上傳至平台，經確認後，便能兌換成可用於選購新武器的點數。22歲的無人機飛官「魯比克」（Rubik）告訴法新社：「擊殺步兵能獲得的點數最多，所以每個人都專注於摧毀敵軍的有生力量。」他透露，自己曾為了賺取至少6點積分，而花了數週時間，追蹤並最終擊殺了一名特定的俄羅斯士兵。

請繼續往下閱讀...

「殺人集點」的道德兩難

這些在電玩與智慧型手機文化中長大的年輕飛官，正以一種全新的方式，改寫傳統戰爭的面貌。然而，這種「殺戮的遊戲化」，也讓他們陷入了巨大的心理衝突。37歲的飛官「拉法葉」（Lafayette）坦言，他為自己的軍團登上Brave1平台的「積分排行榜」前十名，感到無比自豪。但他補充道：「當我試圖切換回平民的心態來思考這件事時，會覺得有點噁心。它有點刺痛。」

無人機飛官們，也以一種異常親密的視角，直面著戰爭的恐怖。魯比克回憶起那次長達數週的追蹤任務，他甚至能透過無線電攔截，聽到那名俄軍士兵的個人生活細節。「我們殺了他。我的靈魂感到有些空虛，」魯比克說。但他隨即補充，自己並未忘記國家所面臨的危難，以及那次擊殺為他的單位贏得的點數。「如果人們身處我們的境地，」他說，「就會理解這一切。我們的國家正處於戰爭，不可能有任何憐憫。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法