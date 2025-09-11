國防部主管韌性特別預算1132億元 顧立雄：戰備存量從30天增至120天

行政院今（11）日會後記者會，圖為國防部長顧立雄。（記者叢昌瑾攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今天通過韌性特別預算案，其中，國防部主管的1132億元，國防部長顧立雄在行政院會後記者會表示，中國近年不斷透過灰色地帶襲擾併同軍事威懾，台灣必須正視，因此透過這次特別預算，台灣的戰備存量可從30天增加至120天，讓包括一年期義務役在內的後備戰力得以提升，並整建訓場、各式彈藥屯儲，確保擁有作戰韌性。

行政院會今天通過韌性特別預算案，歲出共編列5500億元，其中加強國土安全韌性部分1500億元、普發現金2360億元、社會支持710億元，產業支持方案1130億元，另200億元留作後續編列額度，視國際情勢影響再行編列，全案經費上限共計5700億元。

在強化國土安全韌性部分，國防部主管1132億元，執行「強化國土防衛能量（429億元）」及「提升資通作業環境及設備（703億元）」等2大措施。

國防部戰略規劃司長黃文啟指出，指管韌性部分，包括軍民資通作業環境韌性與設備效能提升563億元，為租賃新式衛星、雲端環境；作戰區通資基礎設備設施提升107億元，為建立烏坵微波備援、新建南部網管中心；網傳作業設備補充3億元，汰換光電纜與管道工程搶修設備。

設施更新部分，為重要防護設施改善429億元，包括增加油料、零附件及飲水存量，改善庫儲及訓場設施、整備工兵機具。

守護海疆部分編列30億元，包括指管系統韌性及資安防護擴充25億元，建置海軍機動作戰中心、升級聯成系統效能、提升聯成系統資安防護；軍民共同圖像系統監偵能力5億元，整合陸軍、海軍、海巡署雷達情資，納入台灣戰術網路（TTN）。

黃文啟說明，全案在今年8月專案核定後，9月至10月執行採購計劃、11月至12月招標，明年至2027年將獲得裝備形成戰力，預期除了強化戰力及韌性，也勢必擴大內需市場，增加約1941億元的產業附加效益，增加約5萬個工作機會，與民間達成雙贏。

顧立雄也解釋，相關預算將讓國軍資通作業環境及設備達成具有機動性、備援能力，以及軍民通用的強韌資通電架構，來因應網路攻擊及破壞，無論是平時、戰時，都能夠維持韌性不中斷指管。而相關項目均國內採購，可提升產業附加效益，達成國防、民生雙贏的目標。

