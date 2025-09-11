軍方明明說要買丶公開預算又沒編 「銳鳶二型」無人機「等一個人」

中科院「銳鳶二型」無人機。（擷自中科院官方Youtube影片）

〔記者羅添斌／台北報導〕由中科院研製的「銳鳶二型」無人機，通過各項作戰測評，導控距離可達300公里以上，可有效提升海上情監偵能量，性能相當優越，國防部丶海軍也都說要建案採購，但115年度國防預算書都已送進立法院了，但公開預算項目中，就是找不到「銳鳶二型」無人機的身影，這到底是怎麼回事？

「銳鳶二型」無人機採複合材料打造，搭載氣冷式轉子引擎，翼展12公尺，最大航程高達2000公里，另採用自動換頻通訊系統、多頻導航天線，強化的抗干擾性能提升戰場存活率，遂行海上情監偵；去年的「海、空精準彈藥射擊」操演中，該機就曾執行海上目獲，運用無線微波、高通量衛星和4/5G行動通訊等多重管道，將靶艦畫面即時回傳指揮所、作戰中心，發揮海搜雷達、光學鏡頭功效。

國防部在今年5月送交立法院的預算解凍報告曾表明，將規劃把「銳鳶二型」納入軍種預算，強化海上情監偵能量，而陸用監偵無人機能與之搭配，作為銳鳶無人機的備援方案。但是在8 月底送進立法院的115年度國防部預算書中，公開預算中卻是找不到「銳鳶二型」無人機的相關計畫及預算。

國軍去（2024）年在屏東九鵬的「海空精準彈藥操演」期間，運用了銳鳶二型無人機的通訊功能，即時回傳飛彈發射後命中靶艦的畫面。（擷自軍聞社官方Youtube影片）

這個尷尬情形引發軍方內部的議論，軍方人士說，以「銳鳶二型」無人機的籌購及運用，應不會歸類到機密預算，而是會放在公開預算才對，之所以沒有出現在115年度國防預算的公開預算項目之內，一是有可能因為海軍的預算額度有限，買了這些就不夠再買那些，就可能會以優先順序為由，把「銳鳶二型」無人機籌獲的年度期程往後挪。

他說，二是「銳鳶二型」為無人機，若海軍認為確有需求，司令點頭同意採購，也有可能會在即將編列的防衛靭性特別條例及預算草案（新軍購特別預算）中，與其他無人機丶無人艇的計畫放在一起，這部分再等一個多月就會放榜揭曉。

