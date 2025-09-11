烏克蘭經驗催生！MBDA「海毒液」反艦飛彈可由無人艇、卡車發射

歐洲飛彈巨頭MBDA公布的「海毒液」（Sea Venom）反艦飛彈，由無人水面載具（USV）上發射的概念圖。MBDA坦言，此一發展方向，是深刻地吸取了烏克蘭在黑海以無人艇成功對抗俄羅斯艦隊的經驗。（圖：MBDA）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍聞網站《Naval News》在倫敦DSEI英國防務展上的獨家消息，歐洲最大飛彈製造商MBDA，正準備將其「海毒液」（Sea Venom）輕型反艦飛彈，從一款直升機專用武器，擴展為一個能由無人艇、巡邏快艇乃至岸防卡車發射的多平台武器家族。該公司坦言，此一發展方向的轉變，是深刻地吸取了烏克蘭在黑海戰場上的實戰經驗。

圖為MBDA所提出的、由卡車搭載的「海毒液」（Sea Venom）機動岸防飛彈系統概念圖。該公司表示，為水面發射版本所開發的發射管，也同時為陸基版本奠定了基礎。（圖：MBDA）

由英國與法國聯合出資開發的「海毒液」飛彈，最初是為英國皇家海軍的「野貓」（Wildcat HMA.2）直升機所設計，目前已隨著英國航艦打擊群，部署至印太地區。然而，MBDA表示，在目睹了烏克蘭成功運用武裝無人水面載具（USV）重創俄羅斯黑海艦隊後，公司的業務發展重點，已轉向為「海毒液」開發水面發射的版本，主攻無人艇市場。

請繼續往下閱讀...

「海毒液」飛彈重120公斤，射程可達30公里，搭載一枚30公斤的半穿甲彈頭，專為在複雜的近岸環境中，打擊包含護衛艦在內的各類水面目標而設計。其最大的技術特點之一，是具備「人在迴路」（Operator-In-The-Loop, OITL）的控制能力。在飛彈飛向目標的途中，操作員可透過雙向數據鏈，即時觀看飛彈尋標器傳回的影像，並在必要時進行手動介入，例如重新鎖定目標、修正最終彈著點，甚至在發現目標為非敵對船隻時，安全地中止攻擊任務。

岸防卡車版本同步亮相

MBDA透露，在過去的18個月中，公司已自行出資，完成了水面發射版本所需發射管的全尺寸模型。該公司表示，除了開發發射管外，僅需對飛彈進行微小修改，即可使其具備從載台滑軌上發射的能力。而此一發射管的開發，也同時為「海毒液」的陸基版本，奠定了基礎。MBDA在展會上展示的概念圖顯示，一套卡車載台的機動岸防系統，將可整合一個四聯裝的「海毒液」飛彈發射叢，以及一套控制艙與雷達。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法