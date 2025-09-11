自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

三叉山事件外又一章！74年前支援韓戰英國軍機曾墜毀花蓮、14人罹難

2025/09/11 16:13

英國駐台貿易文化代表處處長馬德睿，2005年立碑時，在英國皇家空軍陣亡官兵紀念碑前獻上花圈。（本報資料照）英國駐台貿易文化代表處處長馬德睿，2005年立碑時，在英國皇家空軍陣亡官兵紀念碑前獻上花圈。（本報資料照）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕1945年9月10日盟軍運送戰俘飛機在中央山脈三叉山失事，造成20餘人罹難，而前往救援的搜救隊又遇颱風而全體罹難，史稱三叉山事件，鮮為人知的是，韓戰時期1951年，英國皇家空軍亦曾有一架支援軍機，在花蓮卓溪鄉玉里山山區撞山失事，機上14人全部罹難，2005年11月才由英國貿易文化辦事處立碑。

在花蓮卓溪鄉中興納骨塔下方的停車場一角，有個不起眼的方形石碑，高約一米八九，傾斜的石碑尖端指向中平部落山區，碑文「We will Remember Them」、以及14名罹難機組員及飛行員軍階及姓名，紀錄發生在74年前的一場悲劇，然歷史塵封多年，當地許多村民大部分已不知往事。

英國皇家空軍陣亡官兵紀念碑，就立在卓溪鄉中興納骨塔停車場、中平溪畔。（記者花孟璟攝）英國皇家空軍陣亡官兵紀念碑，就立在卓溪鄉中興納骨塔停車場、中平溪畔。（記者花孟璟攝）

1951年1月28日，一架隸屬英國皇家空軍205中隊、型號Short S.25 Sunderland GR.5的編號PP107水上飛機，為支援韓戰期間聯合國軍司令部偵察任務，從日本岩國海軍基地起飛、降落香港。飛機途經台灣上空時，疑因能見度低撞山，墜毀在海拔約1600公尺的花蓮卓溪鄉玉里山區，機上14人全數罹難。

當年，雖事發時警方有發動2個部落的村民上山搜救，沿著中平溪溯溪上山區，因山勢陡峭走了一天才抵達，因搬運困難只能就地埋葬，事後當地族人傳說，在山上打獵時會夢見斷手斷腳的外國人鬼魂，後部分飛機殘片被人帶下山轉賣。

直到50多年後，英國康瓦爾郡退伍軍人協會會長賽門‧克依（Simon Coy OBE） 才開始追查韓戰期間海外陣亡官兵，其中有14人沒有下落，英方透過當時飛機失事時間及經緯度，推測墜機在花蓮山區，透過英國駐台代表馬德睿協助，前後花3年上山找尋未果，2005年11月在中平溪溪畔立碑紀念以慰亡魂。

英國皇家空軍陣亡官兵紀念碑，英文碑文寫著「我們會記得你們」，以及14名陣亡將士的姓名。（記者花孟璟攝）英國皇家空軍陣亡官兵紀念碑，英文碑文寫著「我們會記得你們」，以及14名陣亡將士的姓名。（記者花孟璟攝）

英國皇家空軍陣亡官兵紀念碑，碑文記錄這場墜機悲劇。（記者花孟璟攝）英國皇家空軍陣亡官兵紀念碑，碑文記錄這場墜機悲劇。（記者花孟璟攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中