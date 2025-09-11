日美「堅毅之龍」聯演今登場 多款新型飛彈系統秀肌肉

圖為投入此次美日「堅毅之龍」（Resolute Dragon 25）雙邊演習的美軍陸戰隊CH-53E「超級種馬」（Super Stallion）重型直升機。（美軍DVIDS網站）

〔駐日特派員林翠儀／東京11日報導〕動員人數達1萬9千多人、日美最大規模聯合演習「堅毅之龍」（Resolute Dragon 25）今天在日本登場。著眼於中國在日本周邊的動作頻頻，這場演習以離島防衛為假想目標，加強日美的共同應對能力。

這次演習的亮點，包括測試兩套最新反艦系統「NMESIS」與防空系統「MADIS」在西南離島等地的部署與操作性能，以及「堤豐」（Typhon，又譯泰風）飛彈系統與日本系統之間的協同。這些美軍的新型飛彈系統都是首次在日本部署，日本研發的12式陸基反艦飛彈也將列為演習的火力展示項目。另外，陸自的多連裝火箭系統（MLRS）、155mm榴彈砲及美軍的「海馬士」（ HIMARS）多管火箭砲系統，也預定在北海道的矢臼別演習場進行共同射擊演練。

由日本陸上自衛隊和美軍陸戰隊共同舉行的「堅毅之龍」日美聯合演習，預定從11日進行到25日，日方動員1萬4千多人，美軍則出動5200人，分為前期指揮所演習和後期的實戰訓練兩階段，以陸自西部方面隊為主導與美軍整合指揮控制。

日本產經新聞報導，演習的開幕式今天在沖繩美軍考特尼營（Camp Courtney）舉行，美軍陸戰隊第3陸戰遠征軍司令特納中將（Lt. Gen. Roger B. Turner）表示，73年來日美同盟已經成為地區穩定的基石，我們將努力確保不可動搖的同盟關係並永遠持續下去。

陸自西部方面總監鳥海誠陸將表示，站在日本國土最前線，我們都必須展現出，日美不管在什麼情況下，都能夠立即應對的姿態。透過訓練向國內外展示我們保衛國家的強烈意願。

由於中國在台海及南海等日本周邊地區的活動頻頻，日美透過這次演習部署新型的飛彈系統，頗有向中國秀肌肉的用意，尤其首次在石垣島部署「NMESIS」與「MADIS」兩套系統，也被視為是提升日美在本地區海空域拒止能力的象徵。

另外，首次在美軍岩國基地部署的「堤豐」系統也受到高度矚目，「堤豐」可搭載「標準6型」和「戰斧」等多款先進飛彈。「戰斧」飛彈最大射程1600公里，涵蓋中國北京和上海。日本經濟新聞今天報導，這次的臨時部署意在展示對中國的打擊能力，以強化針對台灣或朝鮮半島有事時的嚇阻力。「堤豐」系統將在演習後撤出，此次也不會進行實彈射擊。

美軍在2024年於菲律賓呂宋島部署「堤豐」系統，日經的報導中也以地圖示意，岩國基地與菲律賓呂宋島半徑1600公里的射程圈，中國上海位於兩射程圈重疊範圍內。

報導中還指出，日本自衛隊為強化「反擊能力」，在國產增程型12式反艦飛彈量產前，先行採購「戰斧」應急，而今年8月防衛省也宣布增程型12式反艦飛彈，將於明年3月部署於熊本縣的健軍駐屯地。

