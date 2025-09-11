國軍戰備存量提升至120天 沈明室：向國際發出強烈防衛決心訊號

國防部長顧立雄今天宣布，國軍戰備存量將從過去的30天提升至120天。國防安全研究院國家安全研究所研究員沈明室受訪指出，這不僅是補足台灣後勤能量的重大調整，更是向國際發出強烈的決心與訊號，展現我方已做好持久作戰的準備。（記者叢昌瑾攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕行政院會今（11）日通過強化國土安全韌性相關特別預算案，國防部長顧立雄會後宣布，國軍戰備存量將從過去的30天提升至120天。對此，國防安全研究院國家安全研究所研究員沈明室受訪指出，這不僅是補足台灣後勤能量的重大調整，更是向國際發出強烈的決心與訊號，展現我方已做好持久作戰的準備。

沈明室分析，戰備存量涵蓋彈藥、油料、零附件、飲水等多項倉儲，尤其是各式精準彈藥與飛彈最為關鍵。他指出，如果台灣遭到封鎖，外援無法及時進入，彈藥短缺將導致戰力受挫，因此必須提前進行採購、生產與儲存。「過去只有30天，現在擴充到4倍，我覺得這個量是非常強化的，等於說台灣已經在為未來持久作戰做最好的準備。」

他舉烏克蘭戰場為例，指出烏國長期戰爭期間愛國者飛彈短缺，甚至連台灣的鷹式飛彈改良型援助都能派上用場，凸顯精準彈藥與飛彈在長期消耗戰中的關鍵性。他強調，預算投入除了購買武器，也必須支應裝備維修、庫房設施改善、後備動員裝備維持，才能確保戰力延續。

針對國軍戰備存量從過去「決戰30天」提升至120天，沈明室表示，這代表國防戰略轉向「持久作戰」。他說，過去漢光演習多停在灘岸作戰，如今已擴展到縱深作戰，意即即便中共憑藉優勢兵力登陸成功，國軍也要運用沿海城市、大城市與縱深地帶進行持久消耗戰，且直接明確說要多少天，這都是很大的轉變。

他認為，這不僅是對中共產生嚇阻效應，也是對美方重要的宣示。過去美國很多參議員、專家都希望台灣持久作戰，甚至曾提出「一人發一支AK步槍打遊擊戰」等說法，凸顯美台在防衛戰略上的「趨同性」越來越高。在這種趨同性下，台灣必須同步強化訓練、後備與彈藥儲存。

沈明室也指出，戰備存量提升到120天本身就是一種戰略溝通，讓國際看見台灣的作戰決心，也讓中共不能妄想一週結束戰爭，因為台灣已經準備好至少120天的長期作戰，某種程度上也能產生嚇阻效應。況且實際衝突中，戰備天數甚至可因外援與預先準備增加到150天或更多。

至於戰備存量的提升是否有益於增加友盟援助的時間窗口？沈明室坦言，關鍵仍在於台灣展現的決心與抵抗成效。一旦衝突發生，國際社會將觀察台灣人民是否展現決心、打得好不好，若中共無法短期佔領台灣，國際才可能從經濟制裁到最後投入兵力援助，形成更多彈性、更有效的因應做法。

