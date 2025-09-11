海底電纜成中國灰色作戰新目標 「路透」隨海巡艦採訪反制「斷網」

為反制中國針對海底電纜的新型態灰色地帶作戰，我國海巡署已大幅提升巡邏密度。圖為8月28八日，海巡署PP-10079號巡防艇艦長阮俊慶（左）於台南外海執行巡弋任務，監控可疑船隻，確保我國通訊命脈安全。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《路透》11日發布的一篇獨家報導，中國對台的「灰色地帶」侵擾已出現全新目標：攸關台灣通訊命脈的海底電纜。報導揭露，為反制北京這項旨在癱瘓我國社會的陰險戰術，我國海洋委員會海巡署已大幅提升在台灣海峽的巡邏密度，實施24小時全天候監控，嚴防任何破壞行動。《路透》記者更成為全球首家登上我海巡艦艇，直擊前線緊張情勢的國際媒體。

面對中國以破壞海底電纜為目標的新型態「灰色地帶」威脅，我國海巡署已強化海域巡弋。圖為PP-10079號百噸級巡防艇於台灣海峽執行任務，全天候監控可疑船隻，確保我國通訊命脈安全。（路透）

第一線直擊：海巡艦艇的「護纜」日常

《路透》記者在我國海巡署PP-10079號百噸級巡防艇上，跟隨艦長船長阮仲慶（Juan Chung-ching）在台海執行任務。船長受訪時表示，保護海底電纜已成為當前首要任務，以對抗中國意圖消耗台灣資源、卻又未達戰爭門檻的灰色地帶作戰。今年2月，一艘中國籍貨輪「鴻泰58號」的船長，便因蓄意切斷連結台灣本島與馬祖的「台馬3號」海纜（TP3）而被判有罪。

阮船長強調：「他們的侵擾行徑，已嚴重破壞了台灣社會的和平與穩定。」他指出：「我們正在加強此區域的巡邏，監控任何從事干擾或破壞性活動的船隻。」

鎖定96艘黑名單船隻 全天候監控

報導指出，我國海巡署目前在相關海域投入8艘艦艇與近500名官兵，進行24小時不間斷的巡邏。一套警報系統會針對航速緩慢，且進入海纜周圍1公里範圍內的可疑船隻發出警示，雷達站操作人員將立即識別，並在派遣艦艇驅離前先以無線電發出警告。

海巡署的觀察名單上，首要目標是96艘被列入「黑名單」的中資或與中國有關的船隻，其中許多船隻為規避法規與稅務，懸掛著第三國的「方便旗」（flags of convenience）。此外，一名資深國安官員透露，我方同時也正監控近四百艘其他與中國有關的船隻，包括可能被改裝為作戰載具的貨船。

國安會證實：與盟友共享情資 協力反制

我國國家安全會議副秘書長林飛帆向《路透》證實：「台灣確實是面臨此類問題的全球高風險國家之首。我們距離中國非常近，許多人口密集區的海底電纜極易受到損害。」

前述匿名資深國安官員更進一步揭露，台灣正與其他「理念相近」的國家，即時分享這些可疑船隻的位置情報。海巡署某艦隊隊長錢建仁（音譯，Jenson Chien）在談及這些破舊的中國船隻時，形容它們「就像砲灰，一堆廢鐵」，並直言：「他們用最低的資源來干擾、切斷我們的連結，在全台灣社會製造不安。」

