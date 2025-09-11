美軍「無人機狼群」戰術成真！首度實戰演練 鎖定目標：俄羅斯自走砲

美國陸軍近日舉行「發射式效應器」（Launched Effects）無人機系統的首次部隊實戰演練。圖為一枚發射式效應器（紅圈處），正飛向其模擬的打擊目標：一具等比例大小的俄羅斯MSTA-S自走砲。（圖：美國陸軍）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《Defence Blog》網站報導，美國陸軍一款被稱為「發射式效應器」（Launched Effects）的新世代戰場感測打擊系統，在8月份於華盛頓州的路易斯-麥克喬德聯合基地（JBLM），完成了一次關鍵的實彈驗證。此次演練不僅是該系統首次交付給正規作戰單位，其極具針對性的假想敵目標，一具等比例大小的俄羅斯自走砲，更凸顯了美軍對未來戰場的清晰想定。

圖為準備發射的美軍新世代「發射式效應器」（Launched Effects）無人機。此類可消耗的半自主平台，能以「狼群」戰術協同作-戰，深入敵後執行偵察與打擊任務。（圖：美國陸軍）

「發射式效應器」是美軍用以描述一類可由車輛或地面單位發射的小型無人機系統的術語。其設計宗旨在於，能深入有人部隊難以進入的高強度對抗區域，為指揮官提供更清晰的戰場圖像，同時降低士兵的風險。此次演練是該系統首次交付給美國陸軍部隊司令部（FORSCOM）旗下的單位，第七步兵師，進行操作，此舉標誌著該技術已從純粹的實驗階段，朝向實戰部署邁出關鍵一步。

請繼續往下閱讀...

「狼群」獵殺俄國火砲

與傳統的無人機或巡遊彈藥不同，「發射式效應器」被設計為可消耗的、半自主的感測平台，並能以協同作戰的「狼群」（wolfpacks）形式運作。此次演練最引人注目的一點，是其極度擬真的假想敵設置。亞利桑那州的尤馬試驗場（YPG）不僅為此次演練，運來了一具等比例大小的俄羅斯MSTA-S 152公厘自走砲模型作為靶標，更部署了團隊，模擬敵方防空系統的雷達訊號。

計畫主管加根中校（Lt. Col. Patrick Gargan）表示，讓士兵提早接觸此系統，是在為「無縫部署奠定基礎」。他強調，此一能力將「徹底改變師級部隊在高強度對抗環境下的作戰方式」，並增強陸軍的整體戰備與殺傷力。除了第七步兵師外，戰功彪炳的第160特種作戰航空團（160th SOAR "Night Stalkers"）與第一特種作戰群（1st SFG），也參與了此次的演練。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法