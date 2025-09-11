即將服役?中國第3艘航艦「福建號」駛離船塢 疑駛往三亞軍港

新華社公布的福建號航艦海試照片。（美聯社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕根據中國社群媒體11日流出的影像，中國第三艘航艦「福建號」（中國稱福建艦，舷號18）已再度駛離上海江南造船廠長興島碼頭，外界高度猜測這艘國產新型航艦即將正式服役。

畫面顯示，福建艦於9月10日下午啟動主機，冒出濃煙後緩緩離港。與過往海試不同，此次甲板乾淨無模擬飛機模型，艦體外觀亦經清洗，且未懸掛以往海試使用的海上旗幟。更值得注意的是，補給作業由軍用637型油船執行，而非先前使用的民用船舶，軍事觀察家認為，此舉顯示其已進入軍方實質接管階段。

福建號自2024年5月展開首次海試以來，已完成八次出海測試，累計達117天，遠超前兩艘航艦「山東號」的84天與「遼寧號」的109天。福建號全長320公尺、寬78公尺，設有三條電磁彈射軌道、兩部升降機與多組攔阻裝置，是中國首艘配備電磁彈射系統（EMALS）的傳統動力航艦，也是繼美國「福特號」後全球第二艘採用此技術的航艦。

分析指出，福建號此次南下目的地可能是海南三亞軍港，與山東號同泊，航程約需30至50小時。此前山東號於2019年11月中旬出發，12月17日正式服役，福建號可能將依循相似時程，其服役將標誌中國海軍正式邁入「三航艦時代」。

