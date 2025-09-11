自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

畫面曝光!俄國黑海艦隊又遇襲 烏克蘭公布無人機命中多用途艦

2025/09/11 23:11

畫面曝光!俄國黑海艦隊又遇襲 烏克蘭公布無人機命中多用途艦烏克蘭國防部情報總局11日公布，無人機擊中黑海艦隊Project MPSV07多用途艦。（取自HUR帳號https://t.me/DIUkraine

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭國防部情報總局（HUR，或簡稱DIU）11日公布影像，表示烏軍10日使用國產無人機，攻擊俄軍黑海艦隊一艘多用途艦，摧毀該艦電子情報系統，船艦嚴重受損，已失去作用。

《基輔獨立報》報導，俄國黑海艦隊的Project MPSV07多用途艦，在靠近俄國克拉斯諾達邊疆區（Krasnodar Krai）的諾沃羅西斯克灣（Novorossiysk Bay），進行偵察和巡邏任務時，遭烏國國產無人機追蹤、擊中。

烏國國防部情報總局公布無人機擊中該艦艦橋的黑白影像，表示「攻擊導致這艘俄國軍艦電子情報系統被毀，船艦失去作用須送修」。

該局表示，該艘MPSV07多用途艦艦2015年服役，估計造價6000萬美元，俄軍擁有4艘同型艦。烏國媒體UNITED24.media報導，該艦配備先進聲納系統、可遙控水下航行器、潛水裝置和電子偵察設備，軍事分析家指出，鑑於艦上裝備，MPSV07多用途艦既可用於偵察，也能執行在黑海的破壞任務。

這是對黑海艦隊的又一打擊。近幾週HUR加強對在黑海和克里米亞的俄國軍事目標攻擊行動，9日表示攻擊命中克島兩座俄軍防空雷達站。烏國表示，烏俄戰爭以來，烏軍利用無人機和飛彈，已摧毀或癱瘓黑海艦隊約三分之一戰力。在克里米亞頻頻遇襲後，諾沃羅西斯克灣已成為黑海艦隊主要據點。

