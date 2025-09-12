自由電子報
美政治新星柯克遭槍擊亡 前憲特教官陳重光：制高點部署有明顯缺失

2025/09/12 10:10

美國政治新星柯克10日出席猶他州猶他谷大學活動，卻在頂篷內發表演說時遭槍擊身亡。圖為柯克遇刺前在現場活動畫面。（美聯社）美國政治新星柯克10日出席猶他州猶他谷大學活動，卻在頂篷內發表演說時遭槍擊身亡。圖為柯克遇刺前在現場活動畫面。（美聯社）〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國年僅31歲的保守派政治新星柯克10日在猶他谷大學出席校園活動時，當著數千名觀眾面前遭槍擊身亡。我國前憲兵特勤隊督導長、專業保鑣教官陳重光今（12）日直言，美國似乎未吸取總統川普遭槍擊的教訓，尤其在屋頂等制高點的安全部署上，存在明顯的缺失。

現年31歲的柯克（Charlie Kirk）致力於在校園宣揚擁槍權、反墮胎與反移民等理念，同時也經常以公開辯論方式，與自由派學生交換意見，被視為是美國政界未來之星，其創立的組織「美國轉捩點」（Turning Point USA），已成為美國最大的保守派青年團體。不過，柯克10日在猶他谷大學活動頂篷內發表談話時，遭槍手射擊頸部不治身故。

美國執法人員在柯克遇刺後，在猶他谷大學現場拉起封鎖線。（美聯社）美國執法人員在柯克遇刺後，在猶他谷大學現場拉起封鎖線。（美聯社）曾在去年7月遭槍擊但大難不死的川普痛斥此暴力事件，誓言將徹查此案，揪出所有涉案者及背後支持團體，他還下令全美政府機構、駐外使館及軍事單位下半旗致哀。

對此，曾任我國憲兵「夜鷹特勤隊督導長的專業保鑣教官、台灣保鏢學校執行長陳重光今天表示，這起槍擊案的事發現場，有許多警察、隨身保鏢等安全人員，對於近距離人、事、物進行嚴密管控，卻未能防範這起事件。美國似乎未吸取川普遭槍擊的教訓，尤其是在屋頂等制高點的安全部署上，存在明顯缺失。

陳重光指出，制高點必須由經過專業訓練的安全人員選定，挑選視野良好且不易被發現的位置作為防護目標。維安人員事前的現場勘查至關重要，提前佔領有利制高點，是提升安全防護的有效手段。

前憲兵特勤隊督導長、台灣保鏢學校執行長陳重光著有「台灣㊣保鑣」一書完整分析保鑣應有素養。他對於柯克遭槍擊案深表痛心，並直指美國似乎未吸取川普遭槍擊的教訓，尤其制高點安全部署存在明顯缺失。（資料照，記者劉宇捷攝）前憲兵特勤隊督導長、台灣保鏢學校執行長陳重光著有「台灣㊣保鑣」一書完整分析保鑣應有素養。他對於柯克遭槍擊案深表痛心，並直指美國似乎未吸取川普遭槍擊的教訓，尤其制高點安全部署存在明顯缺失。（資料照，記者劉宇捷攝）他進而表示，可長距離射擊的槍械在美國相當普遍，安全人員理應對可能的制高點威脅高度警覺。但川普上次被槍擊的地點，也是槍手在空曠的屋頂制高點開槍，這次則是發生在屋頂等高點，兩起事件的情況如出一轍，在那麼多警力、安全人員都部署在場地上，卻無人負責監控這些高點，令人難以理解，他也痛心、遺憾這些教訓尚未被充分吸取。

陳重光也說，在台灣針對總統或副總統的維安，通常會派遣人員派駐在制高點或主要射擊點，作為防護措施，這項做法已行之有年，但有時因社區管委會、住戶隱私或安全人員編制不足，派遣人員的規模會有所減少。

