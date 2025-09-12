美空軍第2架B-21匿蹤轟炸機試飛 首批新機擬明年進駐中北部

美國空軍日前正式試飛第2架量產的B-21「突襲者」匿蹤轟炸機，恰逢911事件的「愛國日」，深具歷史意義。（美國空軍部長官方X帳號 @SecAFOfficial）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美國空軍當地時間11日宣布，由諾斯洛普．格魯曼生產的第二架B-21「突襲者」戰略匿蹤轟炸機，已於美西的加州地區試飛。此次試飛也是繼2023年11月的首架原型機後，時隔逾600多天再度有同型新機升空。美國空軍強調，這趟測試是第六代匿蹤轟炸機研發的關鍵一步；諾格則透露後續測試將聚焦任務、武器系統，持續驗證該機作戰性能。

美國空軍指出，第二架出廠的B-21匿蹤轟炸機原型機，當天是從諾格位於加州棕櫚谷的棚廠升空，飛往同州的愛德華空軍基地（Edward AFB）加入測試行列。美空軍部部長梅因克（Troy Meink）強調，第二架B-21原型機的到來為該計畫加速，使團隊能更快展開關鍵系統測評；美空軍參謀長阿爾文上將（Gen. David Allvin）直言，B-21匿蹤轟炸機是美國核戰略的新基石，凸顯其戰力決心。

諾格第二架B-21戰略匿蹤轟炸機試飛，美國空軍直言其對該美國的核戰略現代化至關重要。（諾斯洛普．格魯曼官方Facebook）

美空軍新聞稿補充，因應該機後續飛測，美軍明年財年（FY 2026）起將展開3處駐地設施工程，其中，位於南達科他州的艾思沃空軍基地（Ellsworth AFB, South Dakota）將率先迎接首批「突襲者」進駐，因此相關工程正加速進行，確保戰力形成無虞。

截至目前為止，美空軍的B-21匿蹤轟炸機仍在「小批次生產」（Low-Rate Initial Production, LRIP）階段，尚未獲准全速量產（Full-Rate Production, FRP），但幾乎已確立其肩負美軍未來「核三位一體」（nuclear triad）的空中要角。

另綜合美國《國防新聞》（Defense News）等外媒資訊，美方至今已分別在前（2023）年、去（2024）年授予諾格2份LRIP合約，並規劃在2030年前分5批籌獲該機，建構新世代戰略空中投射兵力。

