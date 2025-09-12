日防衛省揭中國「福建艦」動態 航越我台灣海峽機率高

日本防衛省統合幕僚監部11日揭露，中國福建號航艦當日下午1時許現身釣魚台西北方200公里處海域，除有2艘驅逐艦隨行，還正朝西南方向航行中。（擷自統合幕僚監部報告）

〔記者陳治程／綜合報導〕中國海事局近日公告揭露，其第三艘航空母艦「福建號」（舷號18）已再度啟動海試、10日正式出港，不只當地民眾目擊，航艦動態也已引發鄰國關注；日本防衛省昨（11）日報告即指出，該艦當日下午已向西南航行、同時由2艘驅逐艦隨行護衛，雖未能確認是否如傳聞般將前往三亞，但駛經台灣海峽的機率明顯增高。

中國海事局8日的「滬航警626/25」航行警告指，長江口10日上午10時30分至晚間10時止，將實施大型船舶航行交通管制，含括深水航道進出口到長興島碼頭間的相關水域，要求周遭各航船注意；到了當日，除中國當地民眾直擊「福建艦」離港並駛出長江口，此舉更引發中國軍事自媒體推測，這可能是該艦服役前的最後海試，後續將直奔海南省的三亞基地，準備下（10）月初成軍服役。

中國福建號航艦11日最新動態，其航向駛經台灣海峽的可能性明顯增高。（擷自統合幕僚監部報告）

無獨有偶，日本防衛省統合幕僚監部昨（11）日報告證實，中國「福建艦」已正式出海航行中，兩側還各有現代級飛彈驅逐艦「杭州號」（舷號136）、052C型飛彈驅逐艦「濟南號」（舷號152）隨行護航；截至當日下午1時許，該艦約在日本尖閣諸島的釣魚台西北方約200公里處，並朝「西南」方向前進中。該報告雖未釐清福建艦最終目的地，但從其航向研判，駛經台灣海峽的機率則顯著提高。

「福建號」為中國第三艘航空母艦，其噸位大過遼寧、山東艦，更是首艘採用全通式甲板、電磁彈射軌的大型航艦，就公開資訊研判，該艦艦載機規模可望上看60架艦載機，其中過半高機率為殲-15T、殲-35戰鬥機等。

The scene of J-35, PLA Navy’s ship-borne fighter, in training. pic.twitter.com/n6EPSqAbvy — ChinaNavy （@China_Navy） September 7, 2025

我國國防部也在月前發布的新年度「中共軍力報告書」示警，福建艦已加速部署期程，配合新型飛機研製、測試，將協同遼寧號、山東號航艦，全面強化遠洋作戰能力。

