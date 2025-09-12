六軍團陳文星中將視導手榴彈投擲場 還親自下場投擲練手感

6軍團指揮官陳文星中將（右）昨日視導部隊手榴彈實彈投擲，同時親自下達安全規定，並進入陣地投擲實彈。（圖取自青年日報）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國軍因應訓練實戰化，已規劃建置一系列手榴彈投擲訓練場，並增加各單位投擲訓練次數。國軍消息顯示，陸軍六軍團指揮官陳文星中將昨日視導指揮部軍官連及桃園地區部隊手榴彈實彈投擲，同時親自下達安全規定，並進入陣地投擲實彈，與官兵一同訓練，感受實彈爆炸的震撼力

《青年日報》報導，陳文星表示，手榴彈投擲為單兵作戰的重要技能，每位官兵須具備操作與臨戰應變能力，期藉由實彈投擲，扎實動作要領的準確性，強化對武器運用的信心，以及高壓環境下能臨危不亂。此項訓練不僅奠定個人作戰基礎，也能培養臨戰訓練的膽識與決斷力，進而達成實戰化訓練目標。

6軍團指揮官陳文星中將（中）昨日視導部隊手榴彈實彈投擲，同時親自下達安全規定，並進入陣地投擲實彈。（圖取自青年日報）

與此同時，六軍團下轄機步269旅、裝甲542旅也分別實施無人機訓練課程，269旅日前舉辦訓練型無人機操作擴訓，召集各單位主官及士官督導長參訓，課程安排專業師資講解無人機性能與操作流程，並示範定點起降、四面停懸、八字水平圓、側面停懸及前進後退等操作課目，使參訓幹部均能熟悉裝備特性，強化運用能力。

