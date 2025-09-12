HII、泰雷茲合作打造水下自主掃雷載具 解析度達「公分」級

美國亨廷頓英格爾斯工業（HII）9日宣布與泰雷茲（Thales）公司合作，結合雙方優異自主與偵蒐系統研發能量，打造新世代水下掃雷載具。圖為REMUS 620水下無人載具。（圖取自Thales網站）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國亨廷頓英格爾斯工業（HII）9日宣布與泰雷茲（Thales）公司合作，結合雙方優異自主與偵蒐系統研發能量，打造新世代水下掃雷載具，解析度超過3公分x3公分以下，有助未來用戶強化航道及水下關鍵基礎設施安全。

HII在9月9日開幕的英國「國際防衛安全裝備展」（DSEI UK）上，展示了裝備泰雷茲SAMDIS 600聲納的REMUS 620水下無人載具（UUV），根據泰雷茲新聞稿表示，該款長航程、長航時UUV，搭配SAMDIS 600優異的成像解析能力，將能發揚卓越自動目標識別能力，成為掃雷等水下偵蒐任務的利器。且HII已於8月完成一系列演習課目，驗證系統效能。

請繼續往下閱讀...

本次展示的REMUS 620水下無人載具，具備干涉型合成孔徑聲納（ISAS），具有探測深度功能，在出擊後，即時處理解析度超過3公分x3公分以下；使用60公厘口徑聲納時，探測幅寬可達236公尺，使用120公厘口徑時幅寬可達440公尺。

REMUS為HII研發的一系列成熟UUV，且還在持續改良中。其具備優異的自主能力，可依設定目標自行完成任務，近期還與美國海軍水下作戰中心（NUWC）完成從維吉尼亞級潛艦魚雷管發射與回收的測試，展現卓越的部署彈性。此外，REMUS具備模組化酬載與開放式架構，如本次裝備SAMDIS 600聲納，即是掃雷利器。

REMUS 620即時處理解析度超過3公分x3公分以下，該圖解析度為2.5x1.25公分。（圖取自Thales網站）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法