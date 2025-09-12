印度發表15年建軍目標 大型航艦、百架中大型無人機引矚目

印度國防部近日發表《2025技術展望能力路線圖》（TPCR），揭露未來15年建軍目標，其中海軍建軍計畫研擬籌獲大型航艦在內的新型水面艦隊與艦載戰機。圖為印度海軍兩艘航空母艦「維克蘭特號」和「維克拉瑪蒂亞號」。（取自印度國防部發言人推特）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕印度國防部近日發表《2025技術展望能力路線圖》（TPCR），揭露未來15年建軍目標，其中印度海軍建軍計畫部分，研擬籌獲大型航艦在內的新型水面艦隊與艦載戰機，加速戰力現代化，引起高度關注。

軍聞網站「Naval News」報導，最新版TPCR仍有部分內容延續2018年版本，但需求數量與具體構想更為具體，最受矚目者，莫過於計畫增建至少1艘新型大型航空母艦，並不排除將採取核動力設計與配備電磁彈射系統、光學著陸系統及自動艦載著陸系統等；新航艦搭配採用雙發動機的新型艦載戰鬥機，建構新世代海上作戰核心。

其次，TPCR也擘劃未來艦隊兵力藍圖，研擬籌獲10艘新世代驅逐艦與巡防艦（NGD、NGF）、至多8艘巡邏艦（NGC）與新型柴電潛艦，並搭配10餘艘掃雷艦、至少5艘艦隊補給艦、4艘船塢登陸艦，以及百餘艘小型近岸巡邏艇、多用途直升機等，未來將擔負現代化遠洋與近岸戰力核心。

與此同時，印度國防部也廣泛借鏡當代衝突經驗，並針對無人載具的優異效能，提出多項太空、空中、水面、水下無人載具的需求與研發計畫，包含120多架中層空域長航時監偵無人機（MALE UAV）、30多架作戰中層空域長航時無人機、15顆高空通訊平台（HAPS）、20多架高空長航時無人機（HALE UAV）、25到30架垂直起降無人機（VTOL UAV），以及150架艦載無人機、20艘水下自主無人載具（HEAUV）。未來將負責執行情監偵、戰鬥、掃雷任務，大幅拓展多元任務應用彈性。

值得一提的是，TPCR 2025也提出各型陸海空載臺所需的次系統與彈藥研發採購需求，包含艦艇核動力系統、燃氣渦輪和柴油主機，與日本合作研發的整合式桅杆系統等；武器彈藥部分則涵蓋新型反艦、對地、防空飛彈、近迫防空系統、導引砲彈、輕型與重型魚雷、反潛火箭、干擾絲發射器與反魚雷誘標等，可望發揚先進科技優勢，提升印度的防衛與區域嚇阻戰力。

