「列奧尼達」系統可團滅無人機 學者：微波武器最快2至3年成熟

美國新銳國防廠商Epirus推出微波反無人機系統「列奧尼達」，日前成功將數以十計的無人機「團滅」。（取自Epirus網站）〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國新銳國防廠商Epirus推出微波反無人機系統「列奧尼達」，日前創下一次「團滅」49架無人機的成績，讓這款以古斯巴達能征善戰國王為名的新裝備更廣為人知。學者蘇紫雲分析，微波、雷射武器等在近年反制無人機領域獲得重視，最快可能2至3年可供成熟使用。

美國先進軍備廠商Epirus日前公布「列奧尼達」防空系統瓦解無人機群的成效，在5種作戰相關飛行場景中，「列奧尼達」在對抗61架無人機時，展現了卓越性能，將61架無人機全數擊落，攔截率100%；該公司也釋出另一段影片，這套系統以一次瞬時釋放高能量的電磁干擾脈衝，瞬間擊殺49架無人機，引發外界熱議。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，雷射、微波武器始於1990年代，但沉寂了一段時間後，直到川普2017年第一次就任美國總統後，才又逐漸受到關注，美商洛馬2019年將第一套微波武器送到沙烏地阿拉伯，保護煉油廠與愛國者飛彈系統等免受無人機襲擊。隨後，雙亞戰爭與烏俄戰爭爆發後，更凸顯反制無人機手段的重要性。

蘇紫雲表示，「列奧尼達」系統可以讓無人機蜂群如同被噴到殺蟲劑般「團滅」，雖然功率還不清楚，但估計可在5公里範圍內毀傷無人機，以反制小型機種為主。如果按照科技發展進程推斷，微波武器可能最快2到3年就可以成熟使用；美國陸軍已有50千瓦雷射防空系統，並具備初始戰力。

至於雷射、微波武器的劣勢與優點，蘇紫雲說，這二種武器容易受制於大氣、沙塵環境，進而影響功率，但攔截成本低廉，例如雷射武器一發成本約2美元，與動輒數百萬美元的飛彈相比，是很好的輔助手段。

蘇紫雲認為，各國已逐步研究微波、雷射無人機反制系統，未來可與動能擊殺的飛彈、快砲等相互搭配。以我國為例，若具備微波、雷射系統的能量，還可與愛國者、天弓飛彈等高空層攔截武器搭配，建構更完整的防空網，值得相關單位思量。

