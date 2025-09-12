美哨兵洲際飛彈服役一直拖 「義勇兵」恐再戰25年迎「80大壽」

一枚未武裝的「義勇兵III型」洲際彈道飛彈，於2025年5月21日進行作戰測試發射。該型飛彈可能延役至2050年，屆時其年齡已達80歲。（圖：美國太空軍）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國空軍計畫以新型「哨兵」（Sentinel）洲際彈道飛彈取代服役55年的「義勇兵III型」（Minuteman III），但攸關「哨兵」飛彈發射等基礎設施，出現嚴重超支、進度落後情形，美國官員稱，「義勇兵III型」可能延役至2050年，已遠超出計畫服役壽命的10年，屆時維護風險將非常大。

軍聞網站「Air & Space Forces Magazine」報導，美國聯邦審計署（GAO）近期公布報告指出，「義勇兵III型」雖可服役至2050年，但將面臨消失性商源、飛彈次系統需要大修等問題，部分零件將會劣化到無法接受。「義勇兵III型」最初評估僅須延役至2036年，若延役至2050年，其服役年齡將達80歲，將是美國最老舊的武器。



美國空軍目前部署約400枚「義勇兵III型」洲際彈道飛彈，分別設於五個州的地下發射井，處於隨時待命狀態。新一代「哨兵」飛彈將以1:1的方式分階段取代義勇兵III，最終一枚義勇兵飛彈，僅會在第400枚「哨兵」完成部署並具備戰備能力後，才正式退役。

原訂「哨兵」飛彈將於2036年全面具備作戰能力，但由於計畫延宕，部分飛彈可能延後服役，無法如期投入實戰運用。

儘管美國空軍表示對「義勇兵III型」飛彈的可靠性仍具信心，認為其可持續服役至2030年代，甚至延長至2050年，但美方人員也坦言，地面電子、電氣次系統的老化問題難以預測，包含二極管、電阻器與電容器等關鍵元件，皆可能導致系統性能退化，最終影響戰備可用性。

「哨兵」計畫目前遭遇嚴重的成本與工期超支，導致其是否能於2030年9月前達成初始作戰能力（IOC）目標受到質疑。五角大廈已對計畫進行審查，並決定啟動重組；主承包商諾斯洛普．格魯曼公司（Northrop Grumman）於7月表示，已與空軍達成協議，針對「工程基準重建方案」展開合作。

據報導，「哨兵」飛彈目前面臨的挑戰，多數源於相關基礎設施，而非飛彈本體。原先計畫翻修現有發射井的方案未如預期進行，加上「義勇兵III型」飛彈所使用的發射井歷史更為久遠，雖然空軍原擬進行整修，但經評估後認為，興建全新發射設施與控制中心，並鋪設電纜、管線與電力系統，反而更具成本效益。

美國審計署（GAO）在最新報告中，並未建議美軍放棄「哨兵」系統，但提出應強化過渡「義勇兵III型」系統到「哨兵」系統間的風險管理規劃，並就人員調度、飛行測試安排及過渡期作戰維持等提出明確策略。

