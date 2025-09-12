主持三軍士官聯合開學典禮 賴清德：和平無價、戰爭無贏家

賴清德總統在陸軍專科學校主持「三軍士官聯合開學典禮」。（記者周敏鴻攝）〔記者周敏鴻／桃園報導〕總統賴清德今日上午前往桃園市陸軍專科學校，主持「國軍114年三軍士官聯合開學典禮」，歡迎學生們投入軍旅行列、扛起保家衛國的重責大任。他強調，國軍與台灣社會各界要向國際社會傳達「自己保護自己國家」的決心外，還要善盡守護台海和平的責任。

「當前的國際情勢變化很大」，賴清德強調，包括俄羅斯入侵烏克蘭戰爭、以色列與哈瑪斯衝突，至今未完全解決，所以國際社會很關注台海的和平穩定，並有共識認為「台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要」；所以他就任總統時，就提出和平4大支柱行動方案，他相信「和平無價，戰爭沒有贏家」，國人對和平應有理想、但不能有幻想，唯有透過實力獲得和平，才是真正的和平，不可能靠主權讓步或一紙協議獲得和平。

賴清德總統（前排中）與參加三軍士官聯合開學典禮的學生們合影。（記者周敏鴻攝）賴清德說，和平4大支柱行動方案中，第1個行動，是強化我們的國防力量，提高國防預算，或是對外軍事採購、或對內國防自主發展，都能強化國防力量；第2個行動，強化我們的經濟韌性，也就是鼓勵企業投資應立足台灣而布局全球行銷，改變過往產業投資集中在中國的狀況。

「第3個行動，是台灣要跟民主陣營堅定站在一起，共同維護區域的和平」，賴清德強調，區域的威權主義擴張，並非單純是台灣問題，而是印太地區、乃至於全球民主國家的問題；第4個行動，是穩定而有原則的兩岸關係領導能力，只要中國對台灣能夠對等、尊嚴，他願意跟中國進行交流合作，促進和平共榮。

