中國出動32機艦擾台 還宣布「福建號」航艦通過台海海試

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）〔記者方瑋立／台北報導〕我國國防部今天（12日）公布，自9月11日早晨6時至12日早晨6時止，偵獲中共軍機22架次、軍艦10艘持續在台灣周邊活動，其中15架次軍機逾越台灣海峽中線，進入我北部及西南空域；另外，中國海軍今天也宣布「福建號」航空母艦最近通過台海，進入南海進行海試。

根據國防部圖資顯示，自昨上午7時5分至晚間8時20分，中共出動主戰機及無人機共9架次，沿著台海中線活動，其中2架次逾越中線；另外，自昨上午10時50分自晚間8時40分，有中國主、輔戰機13架次在台灣海峽中線以東、我西南空域活動，合計15架次越線。

軍艦方面，國軍偵獲中共海軍艦艇10艘，在台灣周邊海域活動，數量較本週一至今6至7艘有所提升。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

日本防衛省昨晚也公布，福建號昨下午在東海現蹤，朝台灣海峽前進，並公布福建號甲板情況，未見艦載機。

中國海軍今天上午宣布證實，中國第3艘航艦福建艦通過台灣海峽，赴南海相關海域展開科研試驗和訓練任務。並聲稱此次跨區試驗訓練，是航艦建造過程中的正常安排，不針對任何特定目標。

