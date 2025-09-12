中「福建號」航艦確定穿越台海 解放軍海軍：科研、測試及訓練

圖為中國第三艘航艦「福建號」第二次海試情形。（擷自中國國防部官方影片；記者陳治程製圖）

〔記者陳治程／台北報導〕中國第三艘航艦「福建號」（舷號18）前（10）日再度從長江口出港，展開新一輪、也可能是成軍前最後一次的海試，不只當地民眾目擊、軍事社群關注，日防衛省也揭露其隨行船艦及航向緊盯。對此，解放軍海軍今（12）日表示，福建艦正朝南海前進，並證實已駛經台灣海峽，但強調執行的是「科研、測試與訓練任務」，屬正常安排。

中國海軍新聞發言人冷國偉大校今日表示，其第三艘航空母艦「福建號」通過台灣海峽，前往南海相關海域開展「科研、試驗和訓練任務」，為該艦跨區試驗訓練，屬於航艦建造過程中的正常安排，不針對任何特定目標。

【PLANS Fujian on a Research, Test and Training Mission in the South China Sea】According to PLA Navy Spokesperson Senior Captain Leng Guowei, China’s third aircraft carrier, PLANS Fujian （hull number: 18） has recently set sail for relevant waters of the South China Sea through… — ChinaNavy （@China_Navy） September 12, 2025

日本防衛省統合幕僚監部昨（11）日報告指出，中國「福建艦」10日出海後，便朝西南方向航行，並由現代級飛彈驅逐艦「杭州號」（舷號136）、052C型飛彈驅逐艦「濟南號」（舷號152）隨行護航。

日本防衛省統合幕僚監部11日揭露，中國福建號航艦當日下午現身釣魚台西北200公里處海域，除2艘驅逐艦隨行，還正朝西南方向航行中。（擷自統合幕僚監部報告）

我國國防部新年度「中共軍力報告書」示警，福建艦現已加速部署期程，配合新型飛機研製、測試，將協同遼寧號、山東號航艦，全面強化遠洋作戰能力。

