南韓砸千億造匿蹤戰機 KF-21拚「完全國產」與F-35爭艷

韓自製的KF-21「獵鷹」（Boramae）戰鬥機正在進行飛行測試。根據最新公布的計畫，南韓將大力推動該型戰機的後續升級，目標是將其打造成具備內置彈艙等特徵的完全第五代匿蹤平台。（圖片擷取自KAI網站）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據國防專業媒體《Defence Blog》報導，南韓正大力推動其KF-21「獵鷹」（Boramae）戰機的全面性增強方案，目標是將這款國產戰機，轉型為一個完全的第五代匿蹤作戰平台。該計畫涵蓋了內置彈艙、先進吸波材料，以及一款完全自製的次世代發動機。

依據南韓提出的2026年國防預算草案，政府正擴大撥款，以支持KF-21的長期匿蹤發展。目前，負責製造KF-21的韓國航太工業（KAI）正完成Block I版本的開發，並已著手啟動Block II及概念性的Block III升級。



根據KAI的構想，Block III版本將採用類似美國F-35戰機的內置彈艙設計，將飛彈與感測器收納於機身之內，以最大限度地降低雷達截面積。屆時，其內置彈艙將能攜帶4枚歐洲製的「流星」（Meteor）空對空飛彈或精準導引炸彈。

為實現國防自主，南韓的預算提案中，包括了啟動國產先進噴射發動機的開發，以取代目前使用的美製發動機。此外，國防部也正推動研發一款類似「流星」的國產長程空對空飛彈，預計將採用管道式衝壓發動機（ducted ramjet）推進系統。國防部已為此項目，規劃在2033年前投入7.5兆韓元（約新台幣1654.02億元）的資金。

升級後的KF-21最終將能整合「無人僚機」（unmanned wingmen），透過高速數據鏈，讓載人戰機得以協調自主無人機蜂群，執行誘敵或打擊任務。儘管開發匿蹤引擎與先進飛彈的技術風險極高，且可能耗時數十年，但若計畫成功，KF-21 Block III將代表一個里程碑，即南韓首款完全自主研發的匿蹤戰鬥機。

