自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

南韓砸千億造匿蹤戰機 KF-21拚「完全國產」與F-35爭艷

2025/09/12 11:33

韓自製的KF-21「獵鷹」（Boramae）戰鬥機正在進行飛行測試。根據最新公布的計畫，南韓將大力推動該型戰機的後續升級，目標是將其打造成具備內置彈艙等特徵的完全第五代匿蹤平台。（圖片擷取自KAI網站）韓自製的KF-21「獵鷹」（Boramae）戰鬥機正在進行飛行測試。根據最新公布的計畫，南韓將大力推動該型戰機的後續升級，目標是將其打造成具備內置彈艙等特徵的完全第五代匿蹤平台。（圖片擷取自KAI網站）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據國防專業媒體《Defence Blog》報導，南韓正大力推動其KF-21「獵鷹」（Boramae）戰機的全面性增強方案，目標是將這款國產戰機，轉型為一個完全的第五代匿蹤作戰平台。該計畫涵蓋了內置彈艙、先進吸波材料，以及一款完全自製的次世代發動機。

依據南韓提出的2026年國防預算草案，政府正擴大撥款，以支持KF-21的長期匿蹤發展。目前，負責製造KF-21的韓國航太工業（KAI）正完成Block I版本的開發，並已著手啟動Block II及概念性的Block III升級。

根據KAI的構想，Block III版本將採用類似美國F-35戰機的內置彈艙設計，將飛彈與感測器收納於機身之內，以最大限度地降低雷達截面積。屆時，其內置彈艙將能攜帶4枚歐洲製的「流星」（Meteor）空對空飛彈或精準導引炸彈。

為實現國防自主，南韓的預算提案中，包括了啟動國產先進噴射發動機的開發，以取代目前使用的美製發動機。此外，國防部也正推動研發一款類似「流星」的國產長程空對空飛彈，預計將採用管道式衝壓發動機（ducted ramjet）推進系統。國防部已為此項目，規劃在2033年前投入7.5兆韓元（約新台幣1654.02億元）的資金。

升級後的KF-21最終將能整合「無人僚機」（unmanned wingmen），透過高速數據鏈，讓載人戰機得以協調自主無人機蜂群，執行誘敵或打擊任務。儘管開發匿蹤引擎與先進飛彈的技術風險極高，且可能耗時數十年，但若計畫成功，KF-21 Block III將代表一個里程碑，即南韓首款完全自主研發的匿蹤戰鬥機。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中