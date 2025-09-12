中國「福建號」航艦臨近成軍 揭仲：恐對國軍防衛作戰產生質變

去年進行海測的中國福建號航空母艦。（美聯社檔案照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國解放軍海軍12日清晨宣布第三艘航空母艦「福建艦」通過台灣海峽，赴南海相關海域執行訓練等任務。國防院委任副研究員揭仲今天表示，雖然福建艦成軍後，還需在航艦上進行操作艦載機聯隊的訓練，以及航艦戰鬥群在大洋的組合與作戰訓練，使「福建艦」具備執行作戰任務的能力，還需一些時間。但他示警，當共軍真正具有三支可作戰的航艦戰鬥群時，此一「量變」對國軍的台澎防衛作戰，很可能會引發進一步的「質變」。

揭仲指出，當「福建艦」真正具備作戰能力，使中共擁有三支航艦戰鬥群時，理論上就能做到一艘在港維修、一艘率戰鬥群在南海進行訓練、一艘率戰鬥群在台灣東面的西太平洋水域巡弋。換言之，一年中的絕大多數時間內，中共隨時都有航艦戰鬥群在西太平洋的戰術位置巡弋。

國防安全研究院委任副研究員揭仲示警，當共軍真正具有三支可作戰的航艦戰鬥群時，此一「量變」對國軍的台澎防衛作戰，很可能會引發進一步的「質變」。（資料照）

揭仲說，此一新態勢，對國軍台澎防衛作戰可能造成的衝擊，包括國軍無法在共軍航艦戰鬥群進入西太平洋前，先在各戰略水道進行截擊；其次是國軍海空軍在台灣東部的戰力保存區，將直接暴露在共軍航艦戰鬥群的遠程打擊火力前，使國軍海空軍的戰力保存計畫遭到嚴重挑戰。

國軍、美軍反擊構想恐付諸東流

揭仲解釋，在武力犯台作戰的關鍵階段，當共軍航艦戰鬥群嘗試從宮古、巴士與巴林坦等海峽突破，進入西太平洋時，由於水道較狹窄，使中共航艦戰鬥群的遠程防空能力，因艦隊無法展開而受限，讓國軍攜帶空射魚叉反艦飛彈的F-16戰鬥機、先進入「伏擊區」的國軍潛艦，甚至水面艦的雄三超音速反艦飛彈，有可能趁共軍航艦戰鬥群還在這些水道時發動攻擊，且成功率遠高於共軍航艦戰鬥群進入西太平洋開闊水域、展開成防禦圓陣時。因此，當共軍可常態性在西太平洋部署航艦戰鬥群時，則上述發動攻擊之構想，將付諸東流。

國軍戰力保存受嚴重挑戰

揭仲進一步指出，依國軍目前的台澎防衛作戰計畫，當出現武力犯台明顯徵兆時，國軍海空軍主力將實施戰力保存，以免在中共於開戰初期的「聯合火力打擊作戰」中遭受重創；海軍艦隊主力將前往台灣東部的西太平洋戰術位置，實施「遠海疏泊」；空軍戰機主力將轉場至花蓮佳山與台東石子山，這二處位於中央山脈東側的坑道基地內。



揭仲說，若中共能常態性地在台灣東面部署航艦戰鬥群，則不僅海軍艦隊在轉移過程，就會直接暴露在中共航艦戰鬥群之遠程反艦飛彈前；連空軍在花蓮佳山與台東石子山的坑道口，也將失去中央山脈的屏障，遭到從中共航艦戰鬥群所發射巡弋飛彈的直接攻擊。讓共軍獲得在開戰初期，迅速捕捉國軍海空軍主力的機會。

揭仲也強調，當共軍航艦戰鬥群在西太平洋展開後，以航艦為中心的遠程防禦部署範圍，「山東艦」是185公里到400公里，這是因為「遼寧艦」或「山東艦」，都只能用作戰半徑與籌載比較小的預警直升機；若是「福建艦」，因為能搭載作戰半徑超出直升機數倍、且能搭載大型雷達，在日前中共九三閱兵中有亮相的空警-600固定翼預警機，「福建艦」的遠程防禦範圍恐怕超過600公里。

揭仲說，目前國軍的空射反艦飛彈中，射程最遠的是AGM-84K空射型魚叉增程飛彈（SLAM-ER），最大射程約270公里，使執行攻擊任務的國軍戰機，必須冒險深入共軍的遠程防禦部署範圍內才能發動攻擊；若是「山東艦」需深入150公里至200公里，若對付的是「福建艦」，則要深入350公里至400公里，難度大幅提升。

