「Team歐洲」AI隊伍成形 德、丹攜手賦予盟軍「無人機蜂群」打擊力

德國國防AI新創公司赫爾辛（Helsing）於2025年的DSEI防務展上，展示其HX-2 AI驅動打擊無人機的模型。此型無人機將成為赫爾辛與丹麥Systematic公司合作的核心硬體，旨在為歐洲提供AI蜂群作戰能力。 （圖：Helsing）



涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國軍事媒體《Breaking Defense》報導，在倫敦DSEI防務展上，德國國防AI新創公司赫爾辛（Helsing）與丹麥軟體專業公司Systematic宣布建立合作夥伴關係，旨在結合雙方技術，為歐洲盟國提供一套由AI驅動的自主化無人機蜂群偵察與打擊能力。

Helsing公司在10日的一份聲明中表示，此舉的核心，是為歐洲客戶提供「更快決策、頂尖目標鎖定及精準大規模打擊所需的能力與能量」。

此項合作將圍繞Helsing的Altra偵察打擊軟體平台，以及Systematic的SitaWare C4ISR套件整合。Helsing公司表示，這能讓客戶「即刻具備無人機作戰能力」，並為未來大規模部署自主化感測器與無人機蜂群開闢道路。

Helsing執行長舍夫（Gundbert Scherf）在DSEI展會現場向《Breaking Defense》表示，此次合作意義在於「我們可以由歐洲、為歐洲、以一種歐洲的方式來做到這一點」；Systematic執行長尼布拉姆森（Nikolaj Bramsen）補充說明，此合作是「由歐洲價值觀所驅動」，並將為區域內的客戶提供「主權數據」。

烏克蘭經驗催生 優先裝備北約東翼

舍夫透露，烏克蘭戰爭的經驗，讓盟國持續向Helsing探詢，如何將自主能力加入偵察打擊鏈，並建立共同的態勢感知。此次合作所構想的AI應用，將能加速無人機之間的數據交換，其中也包括Helsing已在烏克蘭部署的HX-2打擊無人機。

這兩家公司已在旨在提升英國陸軍打擊能力的「阿斯嘉」（ASGARD）計畫中進行合作。舍夫強調，新合作的優先要務，也包括「為東翼提供裝備，因為那是不同國家、旅級、戰鬥群將會相遇的地方，理想情況下，他們將為了一個更佳的嚇阻態勢而無縫地協同工作。」

