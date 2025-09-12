不只Anduril！ 中科院下周偕美加6國防廠商簽採購、合作MOU

中科院「快奇」攻擊無人艇上月在海、空精準彈藥射擊期間，成功驗證無人機帶無人機的全新戰法，獲海軍青睞，可能納入新特別預算採購。（資料照，記者蔡宗憲攝；本報製圖）

〔記者陳治程／台北報導〕因應國軍建構不對稱戰力，我國近年在「銳鳶二型」無人機，乃至日前在屏東實測的「快奇」無人艇等軍規無人載具成果皆有目共睹；美國國防新創公司Anduril日前更宣示聯手中科院推出新產品，並在下周台北國防展亮相。據了解，中科院下周還將與美、加多個廠商簽署採購及合作備忘錄（MOU），使國內、外的軍工結盟戰略邁向新階段。

相關人士證實，為加速引進國外優質技術，建立我國在地研製的國防韌性，中科院預劃在下周18日至20日登場的「2025台北國際航太暨國防工業展覽會」期間，和多間國外廠商簽署合作協議。合約簽署部分，中科院將率先與美國A商、加拿大A商，分別簽約籌購「水下無人載具」及「無人機反制火箭彈」，並以合作夥伴身分共同進行系統整合。

圖為美國國防公司Anduril的「Lattice」AI智慧指管決策平台運作情形。（美國Anduril公司官方Linkedin帳號）

合作備忘錄方面，中科院還將與美國L商簽署「M60A3戰車射砲控及觀瞄系統」合作銷售，和美國A商簽署「無人機隊後續維持技術授權」，加上美國M商「無人艇智慧型海上自主避障與多用途運用構型共同開發及在地生產」，以及美國N商的「軍購與國造防空飛彈系統整合方案合作開發」，共計4案。

國防部軍備局與中科院聯手開發的M60A3新型射控、觀瞄系統，現正在首批2輛原型車上持續接受測試，並獲外廠青睞，未來有望外銷創造軍工收益。（擷自國防部裝甲兵季刊）

本報先前獨家揭露，中科院、Anduril已就「Lattice」AI智慧指管平台、「無人載具」等展開合作；Anduril更證實相關成果將在下周台北國防航太展亮相；此外，美國空軍用以串聯愛國者飛彈的「整合式戰鬥指管系統」（IBCS），在經過諾斯洛普．格魯曼介紹後，也引發中科院和空軍的高度興趣，有意藉增購愛國者系統的時機一併引進，強化接戰效率。

IBCS的開放式架構，能整合陸、海、空、太空等各域接戰節點，大幅提升戰場資源管理效率；這套系統現也已經引起中科院、空軍高度興趣，有意引進採用。（擷取自諾斯洛普．格魯曼官網）

另有媒體報導指，上述的美國L商、美國M商，實際是義大利國防集團李奧納多（Leonardo S.p.A.）的美國分公司，以及曾推出T-38「魔鬼魚」（Devil Ray）無人艇，並參與中科院今（2025）年「國內外廠商水面無人載具」展示活動的海事戰術系統（MARTAC）公司。

本屆的台北國際航太國防展將於9月18日至20日登場。根據官方資訊，屆時將有海內、外逾400間廠商參展，整體規模更勝前（2023）年；此次展會除延續無人載具趨勢，我國外購、自主研發軍備也將是一大看點，諸如M1A2T戰車、「快奇」攻擊無人艇、「獵豹」105公厘輪型戰車等都將與大眾見面。

