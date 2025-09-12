美智庫警告：反無人機戰力不足 恐致美在台海戰爭敗給中國

一套類似「列奧尼達」（Leonidas）的高功率微波防空系統，正瓦解一場大規模無人機蜂群攻擊（示意圖）。美國智庫「新美國安全中心」（CNAS）的最新報告警告，美軍目前正缺乏有效應對此類飽和攻擊的能力，這可能成為未來戰爭中的致命弱點。（圖擷自EpirusYT頻道）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國軍聞網站《Breaking Defense》報導，美國重要智庫「新美國安全中心」（CNAS）發布的一份最新報告得出結論，儘管五角大廈過去10年在反無人機能力上投入巨資，但其發展的速度與規模均「不足」，此一弱點可能導致美國在與中國的戰爭中落敗。

該報告指出，中國人民解放軍正迅速推進其無人機能力，發展更多自主化系統並進行大規模採購，已成為美國最主要的戰略威脅。

CNAS資深研究員佩蒂約翰（Stacie Pettyjohn）與坎貝爾（Molly Campbell）在研究中寫道：「若無存量充足且經過大幅強化的反無人機能力，美國將冒著其分散式作戰策略，被中國大規模無人機攻擊所淹沒的風險，而美國可能因此輸掉一場關於台灣的戰爭。」

報告警告，在與中國的戰爭中，解放軍很可能發動大規模、異質化的無人機、飛彈以及自主無人機蜂群的齊射攻擊。佩蒂約翰指出，美軍現有的防禦系統，絕大多數都存在一次只能對付一個目標的重大缺陷。

專家提三大解方：彈藥、微波與AI

為回應此威脅，報告提出了多項建議。佩蒂約翰向《Breaking Defense》強調了其中三項關鍵：擴大部署配備改良彈藥的平台，以應對較小的無人機蜂群、部署高功率微波（HPMs）等定向能量武器以摧毀大型蜂群，並利用機器學習與AI進行初始威脅偵測。

報告同時指出，反無人機任務遠不止是傳統的防空問題，任何部隊在任何地方都可能面臨無人機威脅，都必須具備基本的自我保護能力。

儘管五角大廈近期解散了原有的辦公室，並新成立了由陸軍主導的「第401聯合跨部門特遣隊」，以期更有效地整合資源。但佩蒂約翰批評此舉「不太合理」，因為這個新單位最終的職權主要集中在美國本土的反無人機能力上，這對於應對一場與中國的海外無人機衝突並無幫助。

