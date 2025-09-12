自由電子報
軍武 > 軍情看板

因應中共軍事威脅加劇 國防部9/16公布新版民防手冊

2025/09/12 14:58

國防部預計16日召開記者會，公布最新版「台灣全民安全指引」。（路透社）國防部預計16日召開記者會，公布最新版「台灣全民安全指引」。（路透社）〔記者李文馨／台北報導〕國防部預計下週二（16日）召開記者會，公布最新版「台灣全民安全指引」，內容首次加入民眾遇到敵軍時的應對指引，強調任何聲稱台灣投降的說法，均屬假訊息。國防部官員接受本報訪問時表示，新版手冊從今年農曆年後開始規劃，並由9個部會共同參與製作，主要因應國際局勢變化與中共軍事威脅加劇。

根據《路透社》報導，手冊指出，針對台灣持續的假訊息行動具有威脅，指「境外敵對勢力都可能利用錯誤的宣傳來分化、削弱我們保護自己的決心，包括透過假帳號或在地協力者發布深偽影片，斷章取義、散播陰謀論等」；同時強調，「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息」

國防部官員受訪表示，該手冊由國防部主責，並由內政部、國防部、衛福部、農業部、經濟部、交通部、通傳會（NCC）、數發部教育部等9個部會共同製作。國防部在民國111年、112年已兩度發布民防手冊，這次新版手冊是因應國際局勢變化與中共軍事威脅加劇。

對於指引與過往版本不同之處，官員說明，手冊特別提到危機的應變，危機分為天災與戰災，戰災部分，手冊列出不同可能威脅的樣態，由於多數民眾難以辨認敵我，手冊也建議民眾遠離軍隊集結之處，確保民眾安全為第一；並提醒不要隨意拍照錄影，上傳我軍軍事動態，以免置我軍於危險。

