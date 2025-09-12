完成愛沙尼亞「海馬士」協訓 美陸軍特遣隊改名後再到立陶宛上工

圖為愛沙尼亞國防軍本月初執行的「海馬士」多管火箭系統野外實彈射擊測考。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國陸軍5日宣布，過去半年派駐愛沙尼亞、協訓該國M142「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統部隊的「沃特」特遣隊（TF Volt）正式解編，完成階段性任務，有效強化該國對波羅的海、面向俄國的北約東翼防禦；不過，由於鄰國立陶宛、拉脫維亞也將迎接同型系統，特遣隊原班人馬將在改名後，到立陶宛繼續執行任務。

愛沙尼亞是在2022年底拍板採購6套「海馬士」多管火箭系統，而美陸軍隔（2023）年便配合其換裝任務，選定駐奧克拉荷馬州、隸屬第75野戰砲兵旅第41野戰砲兵團第1營的B連（B Battery, 1-14th FAR, 75th FAB），作為此任務的「沃特」特遣隊（愛沙尼亞文「勝利」之意），培訓愛沙尼亞國防軍學習該系統操作、作戰技能等，並在今（2025）年7月完成國內首次實彈射擊，驗證換裝成果。

美陸軍第75野戰砲兵旅第41野戰砲兵團第1營的B連組成的愛沙尼亞「沃特」特遣隊，2023年起協助該國培訓海馬士部隊人員，本月5日完成任務後解編。（美軍DVIDS網站）

「沃特」特遣隊指揮官、B連連長希勒上尉（Capt. Richard Hiler）直言，他們前來愛沙尼亞目的，就是要協助該國國防軍（EDF）具備「海馬士」系統的完全作戰能力，並強調很榮幸能完成這項任務，實踐美國對北約的防衛承諾，促進雙邊的作業互通性。

美陸軍指出，儘管「沃特」特遣隊功成身退，但由於由於立陶宛近期也將接收「海馬士」，因此，原班人馬接下派赴該國，並更名為「ZXC」特遣隊繼續執行任務；至於原由「沃特」所屬B連駐守的愛沙尼亞則配合輪調，改由美陸軍第9裝騎團第6中隊（the 6th Squadron, 9th Cavalry Regiment）接手。

圖為愛沙尼亞國防軍今年7月在該國沿岸首射海馬士多管火箭彈情形。在完成該國協訓後，原「沃特」特遣隊將前往立陶宛，並更名為「ZXC」繼續執行培訓任務。（美軍歐洲司令部官方X帳號 @US_EUCOM）

由美國洛克希德．馬丁打造的「海馬士」多管火箭系統，可視任務需求裝填6枚「導引多管火箭系統」（GMLRS）、2枚射程上看500公里的「精準打擊飛彈」（PrSM），或是1枚射程達300公里的「陸軍戰術飛彈」（ATACMS），不只現已獲多國採用，在俄烏戰場上也有豐富實績；我國陸軍現已接收首批11套相同系統，其餘18套預計明（2026）年接收完畢。

