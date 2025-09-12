海空雷達監控中國「福建號」航艦 李棟樑率團慰勉官兵辛勞

在中國福建號航艦將通過台海之際，軍友社榮譽理事長李棟樑（左6）今日前往高山雷達站勞軍。（軍聞社提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍第三艘航空母艦「福建號」近日通過台灣海峽前往南海，我國海、空雷達嚴密監控其動態。根據「軍聞社」報導，軍友社榮譽理事長李棟樑今日率敬軍團，前往北部高山偏遠地區敬軍慰問，向不畏嚴寒、堅守崗位的國軍官兵致上最高敬意，感謝官兵長年戍守崗位、守護國家安全的辛勞。

滿載排水量超過8萬噸的中國「福建號」航艦日前從長江口啟航，中國解放軍海軍發言人冷國偉大校今（12）日說，「福建號」航艦通過台灣海峽，前往南海相關海域開展「科研、試驗和訓練任務」，為該艦跨區試驗訓練，屬於航艦建造過程中的正常安排，不針對任何特定目標。不過，對於這艘中國大型艦艇的動向，我國國軍持續以各種手段嚴密監控，位居高山地的雷達站，更是重要的監控「眼睛」。

在中國福建號航艦將通過台海之際，軍友社榮譽理事長李棟樑（左）今日前往高山雷達站勞軍，並向官兵問候。（軍聞社提供）與此同時，「軍聞社」今日報導，李棟樑今日上午在國防部副部長柏鴻輝、空軍副司令顏有賢中將、海軍副司令敖以智中將、政戰局副局長張維新少將及軍友社秘書長簡士偉等人陪同下，慰問北部高山地區駐軍並舉辦敬軍餐會，與官兵們共進午餐，並致贈加菜金及慰問品，表達對於國軍官兵辛勞的敬意與謝意。

李棟樑表示：「謝謝大家，大家辛苦了！有空再來看你們。」他逐一向官兵問候，關心官兵在山區日夜溫差較大的環境下生活與執勤狀況。他也請官兵務必注意身體保健，才能維持最佳戰備狀態，讓駐守偏遠地區的弟兄姐妹們，感受到最溫暖的關懷。

