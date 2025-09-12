俄白聯合軍演「西方2025」登場 波蘭關閉邊境限制空中交通

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在俄羅斯無人機10日對烏克蘭夜襲期間多次侵犯波蘭領空引發軒然大波後，俄國與白俄羅斯的年度「西方2025」（Zapad 2025）聯合軍演也在12日登場，大大挑動波蘭及其他北大西洋公約組織（NATO）成員國敏感神經，外界擔憂俄國可能試圖考驗北約保衛成員國的能力，而北約也將藉此評估俄國的裝備、人力和作戰準備。

俄國與白俄4年前舉行的「西方2021」軍演號召20萬大軍參與，翌年2月俄國就下令全面入侵烏克蘭。這次，鑑於俄軍深陷烏國戰場，立陶宛國防部推估只會投入約3萬兵力進行演習。然而，數日前，俄國至少19架無人機入侵波蘭領空，迫使波蘭F-16、荷蘭F-35、義大利空中預警管制偵察機（AWACS）及北約空中加油機起飛執行擊落行動，為烏俄開戰以來，首次有北約成員國開火，震驚歐美各國。

請繼續往下閱讀...

波蘭總理圖斯克指責莫斯科是故意侵犯波蘭領空，不是美國總統川普暗示的「意外或失誤」，並將此事與12至16日的「西方」軍演聯繫起來，直指這些行動不僅是一種姿態或挑釁，比二次世界大戰以來任何時候都更接近「公開衝突」，波蘭將面臨「關鍵時刻」，德、法、英、荷等國皆已承諾提供波蘭新的防空支援。拉脫維亞和立陶宛政府指出，「西方」軍演將在白俄及俄國西部軍區、莫斯科、列寧格勒等地舉行，也會涵蓋飛地加里寧格勒和北極北部等地區。

據了解，德國將「延長並擴大」其在北約空中警務計畫中的參與程度，為波蘭領空提供更多掩護，同時將部署的「歐洲颱風戰機」（Eurofighter）數量增加1倍至4架，並將任務期限延長3個月至年底。法國總統馬克宏亦在社群平台X上發文宣布，法國將部署3架「飆風」（Rafale）戰機，與盟友一起為保衛波蘭領空和北約東翼做出貢獻。

儘管克里姆林宮發言人佩斯科夫11日駁斥波蘭指稱演習是「侵略性」武力展示的說法，聲稱是根據計畫進行、並非針對任何人，但烏國總統澤倫斯基發出警告，稱俄國與白俄的軍演並非白俄口中的「防禦」性質，「俄國這類行動的目的絕對不是防禦性，而且針對的不僅是烏克蘭」。不過，西方官員預計不會出現嚴重威脅或秘密攻擊計畫，北約將藉此評估俄國的裝備、人力和作戰準備。

周邊國家已對「西方」軍演保持高度戒備，並加強演習前的安全措施，包括立陶宛和拉脫維亞宣布關閉部分領空，波蘭更下令在演習期間完全關閉與白俄的邊境，並限制其東部邊境的空中交通。此外，立陶宛和拉脫維亞正在舉行軍事行動，包括近3萬名當地和北約部隊，持續到10月。波蘭本月也將舉行類似規模的軍演。德國則將派出約8000名士兵參加在波羅的海地區和芬蘭舉行的「四駕馬車2025」（Quadriga 2025）演習。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法