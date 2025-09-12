深化與英國防務合作 日本F15戰機9/14首赴歐

日本航空自衛隊2架單座型F-15J戰機。（日本防衛省統合幕僚監部官方X帳號）

〔駐日特派員林翠儀／東京12日報導〕日本防衛省今天宣布，將於14日派遣空中自衛隊的F15戰機前往英國。這是日本戰機首次派往歐洲，主要將與英國空軍進行部隊交流，雖然並無實施聯合訓練的計畫，但已象徵日英防務合作深化。此行也預定在德國停留。

綜合日媒報導，配合英國海軍「威爾斯親王號」航艦打擊群訪日，英國國防大臣希利上月底訪日時和防衛相中谷元就此進行協調，當時希利在聯合記者會上已透露日本的F15戰機「近期將首次在歐洲部署」，雙方的聯合聲明也明文寫入「歡迎空自戰機和運輸機赴歐部署」的內容。

日本空自擁有F-15J/DJ、F-2A/B、F-35A/B等多款戰機，其中F15戰機是具有最多海外部署經驗的戰機。防衛省表示，這次將派隸屬於北海道千歲基地的四架F15戰機前往英國，另有C2運輸機2架，以及KC767與KC46A空中加油機各1架。部隊將於14日出發，經過約一週時間飛抵英國，途中將經過美國阿拉斯加州與加拿大後橫越大西洋，在歐洲期間也預定於德國停留，10月1日返國。

中谷元在12日的記者會中表示，在綜合考量性能等因素後，決定派遣F15。對於這次派遣的意義，他強調，歐洲大西洋與印度太平洋的安全保障不可分割，彼此息息相關，這次的訪歐就是具體體現這項共識。

由於隸屬於北海千歲基地的空自第201飛行隊與英國第三飛行隊，2015年締結姊妹飛行隊，所以這次由該飛行隊負責出訪。報導指出，姊妹部隊是軍事版的「姊妹城市」，雙方締結友好協定、相互交換資訊和意見，也舉辦學習會、聯誼會，加深對彼此組織和國家的了解。

每日新聞報導，近年來日英防衛合作迅速深化，除了「威爾斯親王號」航艦打擊群上月訪日，日英義3國目前也聯手進行下一代戰機的共同研發。因為歐洲主要國家也相繼向印太地區派遣戰機，報導中引述空自高層說法指出，日本早就希望盡快派遣戰機赴歐，以加深交流。

