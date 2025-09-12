限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
英美2軍艦今通過台灣海峽 共軍嗆「滋擾挑釁」：全程跟監
美國海軍飛彈驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）。（法新社檔案照）
〔記者方瑋立／台北報導〕中國人民解放軍東部戰區今（12）日晚間透過社群平台聲稱，美國海軍飛彈驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）及英國皇家海軍威爾斯親王號打擊群編隊巡防艦「里契蒙號」（HMS Richmond）今天通過台灣海峽「滋擾挑釁」。
據「東部戰區」微信公眾號貼文，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，9月12日美「希金斯」號驅逐艦、英「里契蒙」號護衛艦（我國稱巡防艦）過航台灣海峽並「滋擾挑釁」。
請繼續往下閱讀...
東部戰區聲稱，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力對其過航行動全程跟監警戒，有效應對處置。美方、英方行徑傳遞錯誤信號，破壞台海和平穩定。
東部戰區說，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。
此為中國軍方片面消息，目前並未獲我國國防部及英、美及周邊國家證實。免費訂閱《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接