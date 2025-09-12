獨家》「奮進魔鬼魚」無人船竟載人影像曝 巡護準備海測海鯤號

船迷首度目擊奮進魔鬼魚「載人」，眼睛為之一亮。（讀者授權自由時報專用）

〔記者洪定宏／高雄報導〕國造潛艦海鯤號9月2日晚間從台船大乾塢移泊91號碼頭，準備進行第四次海測，可能首次淺水潛航，但今天（12日）黑色鷹架依舊包圍帆罩，藍色帳篷仍在甲板。不過，有船迷目擊台船「奮進魔鬼魚」在海鯤號周邊海域「巡邏」，甚至首度看到「載人」，船迷開玩笑說：「不是無人船嗎？後方怎能站人啊？」

據了解，台船3月25日在高雄興達港第一次公開「奮進魔鬼魚」，當時完全遠端操作，沒有搭載工作人員；9月2日在海鯤號附近「巡邏」也是。因此，看到軍用級攻擊無人船「奮進魔鬼魚」竟然「載人」，讓船迷眼睛一亮。

「奮進魔鬼魚」船長8.6米、船寬3.7米，最高航速35節，採「三胴體」船型設計，提高無人船的耐海性及適應性，可搭載輕型魚雷、高爆炸藥等武裝，具備「群控模式、自主航行避撞、AI目標辨識、反劫持」等功能。

據指出，海鯤號7月3日完成第三次海測後，7月8日移泊海昌廠房旁大乾塢，9月2日回到91號碼頭，準備進行第四次海測，若天候及風浪許可，可能測試50公尺淺水潛航。

潛艦海鯤號在台船碼頭準備海測事宜。（讀者授權自由時報專用）

