中國海警船侵擾東沙海域 海巡台南艦全程驅離監控

海巡署官兵監控中國海警船「3101」動向。（海巡署提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中國海警船「3101」11日現身東沙島附近，侵擾我方管轄海域，海巡署「台南艦」實施驅離監控，「3101」昨（12）日下午航離東沙限制水域。

東南沙分署東沙指揮部於11日清晨6時15分於東沙島東北方28浬處，偵獲中國海警「3101」航向東沙管轄水域，依其航向研判將航向我管轄水域，「台南艦」前往實施驅離，並全程併航監控海警船動向。「3101」於昨天下午2時許於東沙北方28.1浬向北航離東沙限制水域。

海巡署指出，中國國務院於9月9日公告批准設立所謂的「黃岩島國家級自然保護區」，藉口強化監管執法一事，非法片面劃設民主礁（中方稱「黃岩島」）保護區；但中國海警船卻持續侵擾我國東沙環礁國家公園水域，東沙國家公園為我國明令禁止各式捕撈及垂釣行為的最高規格的海洋保護區。

海巡署自今年1月起迄今，在東沙水域計驅離中國越界漁船146艘次、扣留小舟11艘，並多次取締中國漁船違法採捕，甚至有蠻橫濫捕、剁食綠蠵龜、砍伐珊瑚礁等保育類生物的野蠻行為，劣跡斑斑，顯見中國海警船縱容中國漁船在東沙海域越界採捕，未能落實生態環境保護之責。

海巡署表示，中國海警船近年頻繁在南海、印太海域對鄰國進行挑釁、侵權行動，影響區域的安全穩定，又持續透過「灰色地帶策略」侵擾我國東沙海域，海巡署將持續派遣艦船戍守東沙海域，堅定捍衛國家主權。

中國海警船「3101」侵擾東沙限制水域。（海巡署提供）

