漢翔也搭AI潮 與美國防公司Shield AI簽合作協議助產V-BAT無人機

Shield AI公司11日宣布與我國漢翔航空工業公司簽署合作協議。圖為美軍所使用Shield AI公司的V-BAT無人機。（DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕外型搶眼的垂直起降無人機V-BAT，其製造商Shield AI公司，11日宣布與我國漢翔航空工業公司簽署合作協議（Formal Teaming Agreement），結合Shield AI的任務自主技術，以及漢翔多年的飛機製造經驗，提升台灣的主權國防能力，強化其航空航太工業基礎，並加強合作技術創新。

根據Shield AI新聞稿，合作協議聚焦在維保、培訓、自主整合和其他技術舉措方面的具體合作，以確保Shield AI的產品能夠在台灣部署、支援和擴展。

請繼續往下閱讀...

新聞稿說，漢翔公司發言人表示，「與美國最尖端的國防科技公司之一Shield AI合作，彰顯了漢翔公司在快速發展的國防科技生態系統中與世界級創新者快速果斷地合作的能力。Shield AI最先進的任務自主技術和飛機（例如其V-BAT），加上漢翔公司數十年的航空航天製造經驗，將增強台灣的國防和威懾能力，並推動台灣本土無人機和航空航天產業的發展」。

Shield AI總裁兼聯合創始人、前海豹突擊隊員Brandon Tseng表示，「作為台灣規模最大、實力最強的國防核心企業，我們與漢翔的合作旨在加速台灣本土無人機和航空航天產業的發展，助力其在當前和未來二十年提升下一代威懾能力。這將是一次非常棒的長期合作」。

Shield AI表示，漢翔擁有數十年的經驗、卓越的成功記錄以及在航空航太製造領域的深厚專業知識。透過引入Shield AI最先進的任務自主技術和飛行器，Shield AI和漢翔團隊旨在打造全面的自主系統生態系統，使台灣能夠取得最大的勝利，而無需戰爭。

同時新聞稿透露，隨著Shield AI在亞太地區持續擴張，更多公告將在未來幾週陸續發布，Shield AI有將會參加台北國際航空航天及國防科技展覽會（TADTE）。

Shield AI Shield AI是一家由風險投資支持、於2015年成立的國防科技公司，其使命是透過智慧系統保護軍人和平民。其產品包括 V-BAT 無人機、Hivemind Enterprise和Hivemind Vision產品線。

而關於V-BAT無人機，目前除海巡有意採購外，海軍也可能跟單建案。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法