英美軍艦通過台灣海峽 中國解放軍出動44機艦擾台
中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）
〔記者方瑋立／台北報導〕中國人民解放軍昨（12日）晚間片面宣稱並抗議英美軍艦通過台海。國防部今（13）日上午公布，自昨天上午6時至今（13）日上午6時止，偵獲中共軍機31架次、軍艦13艘及公務船3艘在台海周邊活動。其中有25架次軍機逾越台海中線，侵擾我北部、中部及西南空域。
中國解放軍東部戰區昨晚公布，12日有美「希金斯」號驅逐艦、英「里契蒙」號護衛艦（我國稱巡防艦）過航台灣海峽，並指控二國「滋擾挑釁」。
據我國國防部圖資，昨天上午6時至深夜11時45分，先有28架次中共主、輔戰機、直升機及無人機出動，其中22架次逾越海峽中線，進入台灣西南及中部空域。另昨天下午2時25分至晚間8時40分，又出動3架次主、輔戰機，在我西南防空識別區活動。
據國防部統計，累計24小時內共偵獲31架次中共軍機，25架次逾越中線並進入台灣北部、中部及西南防空識別區，另有中共海軍13艘次艦艇與3艘公務船，持續在台海周邊活動。
國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
