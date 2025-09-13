「不對稱作戰」特別預算已送政院審查 規模破兆元創歷來最高紀錄

中科院與美商Kratos公司合作，將其產製的MQM-178無人靶機進行改裝，成為長程攻擊型無人機，攻擊範圍可達1000公里，將在9月中旬舉行的航太國防展中亮相。至於是否會列入不對稱作戰別預算內，政府官員說可能性相當高。（圖：取自Kratos公司官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕史上最高規模的特別預算案即將產生！根據政府高層官員透露，為反制共軍嚴重軍事威脅丶因應台灣防衛作戰需要，同時快速建構不對稱作戰戰力，國防部已向行政院提出「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，總金額的規模將破兆元，並以7年為期做跨年期的預算編列，將創下我國歷次特別預算規模最高的紀錄。

高層官員並且指出，列入「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」的採購項目，大部分與美方採購武器系統丶美台軍事合作生產的項目，均已完成討論與商議，僅餘部分項目尚未底定，國防部提出這項特別預算草案的總金額需求，規模比先前外傳的7000億還要高，達到約略超過兆元的規模，至於送入政院審查時，會不會有所刪除或是調整，這位官員說，國防部會一項一項向政院說明各項採購案丶系統建置案的重要性，全力爭取全額通過。

請繼續往下閱讀...

行政院會11日通過總金額達到5500億元的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算草案」，將送立法院審查，接下來，規模將創史上最高紀錄的特別預算案也已由國防部送交行政院審查，預計今年10月丶11月就會送交立法院審議。

軍方人士今天透露，列為公開預算的3套NASAMS飛彈系統達到357億元，為第一階段採購，軍方也規劃在第二階段增購9套NASAMS防空飛彈系統及各型飛彈339枚，預估金額將達到台幣1100億元左右，可能列為不對稱作戰特別預算的項目。圖為NASAMS防空系統在俄烏戰爭中，獲得相當傑出的戰績。（圖：取自挪威國防部官網）

賴清德總統在8月12日出席「2025台灣創投年會」時，就已公開表示國防部預計年底提出一項特別預算，用於發展不對稱戰略。國防部長顧立雄11日在行政院會後記者會上表示，下半年還會提出不對稱作戰及作戰韌性的特別預算條例，將可增加整體國防預算，達到GDP佔比3%的目標。

法新社12日引述立法院外交國防委員會資深立委王定宇的說法表示，我國國防部規劃分7年編列8千億至1兆元的軍購特別預算，由於台灣尚在與美國協商可能的軍購項目，因此確切數字尚未定案。

王定宇表示，軍購特別預算是台灣自我防衛力量的龐大升級計畫。相關計畫包括整合台灣的防空系統，從海外夥伴獲得更先進的技術，以偵測小型無人機、火箭和飛彈，以及確保面對攻擊時做出迅速反應，和增加台灣戰時生產與儲存彈藥的能力。

相關新聞

台美合作在台建155砲彈生產線 140億項目列入兆元軍購特別預算內

中科院「銳鳶二型」無人機，據了解可能是不對稱作戰特別預算的一個項目。（擷自中科院官方Youtube影片）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法