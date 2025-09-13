俄無人機入侵波蘭 法飆風戰機前進部署增援東翼

法國總統馬克宏11日也宣布，將派遣3架法航太軍「飆風」戰機前進波蘭部署。（圖片取自法國空軍臉書）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕波蘭領空10日遭俄羅斯至少19架無人機入侵，對此波蘭立即啟動北約「第四條款」與盟邦商議。法國總統馬克宏11日也宣布，將派遣3架法航太軍「飆風」戰機前進波蘭部署，與德國等北約盟邦，共同守護波蘭領空和聯盟東翼防線，防範俄羅斯侵略威脅。

《Politico》報導，馬克宏11日表示，為反制俄國近日以無人機入侵波蘭領空的嚴重挑釁行徑，已下令調派3架「飆風」戰機進駐波蘭，與正在當地執行北約「快速反應警戒」（QRA）任務的德軍歐洲戰機合作，共同提升集體防禦能量。

請繼續往下閱讀...

德國防部同日也發聲明指出，上月初抵達波蘭華沙附近空軍基地執行QRA任務的德軍歐洲戰機機隊，將延長任務時程至12月底，藉此回應俄方侵犯波蘭領空。

其他歐洲國家也相繼宣布支援波蘭的行動。德國表示，保護波蘭空域的任務將延長3個月，為此任務派出的歐洲戰機（Eurofighter）也從兩架增為4架。

荷蘭決定加速交付兩套愛國者飛彈設備，並部署防空系統和反無人機系統；捷克將派遣3架米17（Mi-17）直升機。波蘭表示，英國也將派出歐洲戰機。

在此同時，俄羅斯與白俄羅斯「西部2025」（Zapad 25）聯合軍演，12至16日在白俄中部訓練場舉行。儘管今年演習規模和人數受烏俄戰爭影響，較開戰前的2021年大幅縮減，且「雙俄」堅稱聯演為防禦性質，不針對特定國家，但在當前區域緊張加劇下，仍引發國際社會密切關注。波蘭總理圖斯克已下令12日凌晨起，全面關閉與白俄接壤的邊境地帶。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法