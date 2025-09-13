「暴風影」接班人打掉重練？MBDA新飛彈設計大改引發匿蹤質疑

歐洲飛彈巨擘MBDA公司最新公布的「層雲-LO」（Stratus LO）巡弋飛彈概念圖。（圖：MBDA）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據烏克蘭軍聞網站《Defense Express》報導，歐洲飛彈巨擘MBDA公司，意外地對其旨在取代現役「暴風影/SCALP」（Storm Shadow/SCALP）的下一代巡弋飛彈，公布了一款全新的設計版本。令人驚訝的是，新設計似乎在技術概念上出現了「倒退」，外型反而更趨近其意圖取代的現役飛彈。

MBDA公司原先在「未來巡弋/反艦武器」（FC/ASW）計畫下公布的兩種飛彈構型。上方為超音速反艦飛彈RJ10，下方則是次音速巡弋飛彈的原始設計TP15。（圖：MBDA）

該公司同時也將整個計畫更名。原先的「未來巡弋/反艦武器」（Future Cruise/Anti-Ship Weapon, FC/ASW）計畫，現已更名為「層雲」（Stratus）計畫。

請繼續往下閱讀...

FC/ASW計畫自2017年啟動，旨在開發一款超音速反艦飛彈與一款次音速巡弋飛彈。直到今年六月的巴黎航空展上，MBDA 才正式展出其巡弋飛彈型號TP15的全尺寸模型。然而，在近日於倫敦舉行的DSEI防務展上，MBDA不僅將TP15更名為 Stratus LO（Low Observable, 低可觀測性），更展示了一款外型截然不同的新構型。

新舊設計的差異極為顯著，暗示先前部分工作可能已被廢棄。Stratus LO的機身，從原先可能用於產生升力的扁平狀，完全改回了類似「暴風影」飛彈的傳統矩形機身。此外，原本安裝在機身上方的薄型折疊翼，也被更大、翼面積更廣的機翼所取代；尾翼的設計也變得更為發達，同樣讓人聯想到現役的「暴風影」或「金牛座」（Taurus）飛彈。

匿蹤與氣動性能引發質疑

《Defense Express》分析指出，換句話說，當前的Stratus LO在氣動力學與匿蹤解決方案方面，似乎是「倒退了一步」。該媒體評論，將Stratus LO與「暴風影」相比，會發現其外型驚人地相似，看起來更接近現有的傳統系統，而非一款下一代設計。MBDA方面並未解釋大幅修改設計的原因，僅表示此變更不會對開發時程造成負面影響。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法