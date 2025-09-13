台美合作在台建155砲彈生產線 140億項目列入兆元軍購特別預算內

美國陸軍rc 攜手通用動力公司，在美國阿肯色州卡姆登（Camden），啟用一座生產155公厘砲彈的工廠，預計月產量可達5萬發，占美國陸軍月總產量的一半。圖為駐韓美軍操作M109A6自走砲，發射155公厘砲彈。（法新社檔案照）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部已向行政院提出「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，總金額的規模將破兆元，並以7年為期做跨年期的預算編列，政府高層官員今天指出，這次破兆元特別預算的項目，有多項是與台美軍事合作有關，包括在台建立155砲彈自動化生產線丶美台合作生產各式無人載具以及可反制無人機的火箭彈等等。

在建立155砲彈自動化生產線部分，政府官員說，國防部規劃將以140億台幣規模的預算，在軍備局202廠打造全新的自動化砲彈生產線，並將現有砲彈生產線進行優化提升產能。

請繼續往下閱讀...

據了解，全新的砲彈生產線，將以國際市場上普遍缺乏的155公厘砲彈為主，加上M1戰車所需的120公厘彈車砲彈，都要建立充足的產能，此外，由於30鏈砲砲彈的需求量也持續增加，預計全新砲彈生產線的任務將相對吃重。

此次破兆元的軍購特別預算，將向國際宣示台灣提升自我防衛力量的決心。外媒報導相關計畫包括整合台灣的防空系統，從海外夥伴獲得更先進的技術，以偵測小型無人機、火箭和飛彈，以及確保面對攻擊時做出迅速反應，和增加台灣戰時生產與儲存彈藥的能力。

美國及相關國家與我國的軍事合作，也將是「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」的重點項目，由於俄烏戰爭持續進行，各國區域衝突不斷，導致各國對155砲彈的需求量大增。我國軍方202廠本來就有生產155公厘砲彈，但因為陸軍及海軍陸戰隊的砲兵部隊過去實彈射擊的頻次及數量並不夠多，因此202廠155公厘砲彈的產能並未全開，而在因應台美最新合作生產計畫之後，估計需求量會大增，因此除了將現有生產線進行優化之外，還要打造全新的丶自動化生產線，以因應未來需求。

相關新聞

「不對稱作戰」特別預算已送政院審查 規模破兆元創歷來最高紀錄

八軍團在去（2024）年的天雷操演中，首度安排三門M109A2自走砲，實施城鎮作戰用的「高射界射擊」。M109A2自走砲使用的砲彈即為155公厘砲彈。（青年日報官方Facebook）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法