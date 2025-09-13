最大彈道高度「10萬呎」 傳中科院9月下旬要打的是「這款飛彈」

「天弓四型」飛彈，目標將攔截高度達到70公里，超越美製愛國者三型飛彈的攔截高度，能在更高的空域就能攔截摧毀來襲飛彈的作用。圖為現役天弓三型飛彈的發射畫面。（圖：取自中科院網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院本週一口氣發佈4項實彈射擊報告單，在東部九鵬基地的射擊時間自9月23日起一直延伸到10月2日，涵蓋各個空層及自九鵬往外海延伸的射擊管制區，測試各項研製中各款新型飛彈的性能，其中包括最大彈道高度為10萬呎（高度約為30.48公里）的飛彈射擊項目，軍方內部傳出，此次的實彈射擊測試應與「強弓專案」有關，極可能是「天弓四型」飛彈的再一次測試。

據了解，中科院以「強弓專案」為代號研發兩款增程型天弓三型，其中的「強弓一型」為反飛彈型，也就是「天弓四型」飛彈，目標將攔截高度達到70公里，超越美製愛國者三型飛彈的攔截高度，能在更高的空域就能攔截摧毀來襲飛彈的作用。「強弓二型」飛彈則有兩個衍生型，A型彈目標攔截高度100公里，達到與美國薩德反飛彈系統同樣的攔截高度，B型彈為傳聞中的新型地對地彈道飛彈，射程估計可達1000公里。

現役的天弓三型防空飛彈，攔截敵方飛彈的高度可達45公里，弓三飛彈的量產計畫是列在海空戰力發展特別預算項目內，以目前生產線的產能估計，每年可以生產弓三飛彈達96枚。「天弓三型」防空飛彈量產計畫的總金額為274億元，其中的272億元預算將在今年年底前執行完畢，代表弓三飛彈量產已近尾聲，115年度只剩下2億元額度，研判應是相關陣地丶設施工程的尾款，飛彈系統本身的量產任務應可在今年年底結束。

軍方內部多次傳出，「天弓四型」防空飛彈會自明年度（115年）起量產，但在送達立法院的115年度國防預算書的公開項目中，並未看到「天弓四型」防空飛彈的身影，研判若是高層決定量產「天弓四型」防空飛彈，就有可能會放在總金額破兆元的「不對稱作戰及作戰韌性特別預算」項目內。

