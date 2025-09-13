英美軍艦通過台海 共軍今27戰機「聯合戰備警巡」挑釁台海和平

日本防衛省公布的中國「轟6」轟炸機畫面。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

〔記者方瑋立／台北報導〕英美軍艦12日聯合通過台海。我國國防部今（13）日表示，自上午8時起，陸續偵獲中共27架次主、輔戰機及無人機出海，其中26架次逾越中線，配合軍艦實施中國片面宣稱的「聯合戰備警巡」暨「海空聯訓」 。

中國東部戰區12日晚間近11時發布聲明宣稱，美國驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）及英國護衛艦（我國稱巡防艦）「里契蒙號」12日通過台灣海峽並「滋擾挑釁」，並稱全程追蹤監控。

國防部今天下午表示，殲-16、轟-6、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計27架次出海，其中26架次逾越中線及其延伸線，進入我中部、西南、東部及西太平洋空域，配合共艦，以「聯合戰備警巡」暨「海空聯訓」為名活動。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

英國國防部今天稍早間接證實該國軍艦通過台海，並強調英國海軍在任何地點的行動完全遵守國際法和國際規範，並依據聯合國海洋法公約（UNCLOS）屢行自由航行權。

英國國防部說，航艦打擊群的部署行動凸顯英國致力促進印太區域的安全與繁榮，同時強化英國維護以規則為基礎的國際秩序的承諾。

