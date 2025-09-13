自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

中國海上勢力擴張太危險 美陸戰隊MV-22B「魚鷹」機將常駐澳洲

2025/09/13 14:10

美陸戰隊MV-22B「魚鷹」傾斜旋翼機，將在今年度輪換部署結束後常改為駐澳洲。（資料照）美陸戰隊MV-22B「魚鷹」傾斜旋翼機，將在今年度輪換部署結束後常改為駐澳洲。（資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國為遏制中國海上勢力在南海、第一島鏈不斷擴張，持續強化菲、澳盟友及駐地美軍戰力。美陸戰隊近日表示，MV-22B「魚鷹」傾斜旋翼機，將在今年度輪換部署結束後常改為駐澳洲，維繫美軍在西太平洋的訓練與戰備能量，應對區域潛在威脅蠢動。

美國《星條旗報》報導，澳洲國防部表示，美陸戰隊第14輪「陸戰隊達爾文輪換部隊」（MRF-D）任務，即將於秋季結束，不過其所屬的MV-22B「魚鷹」機隊，屆時不會隨官兵返美，一改2017年起輪換作風，將常駐澳洲，由澳軍協助儲存和維護，大幅降低運輸成本，同時提升訓練效能與頻率。對澳洲而言，也能省去邊境關卡的出入境作業成本。

美「陸戰隊達爾文輪換部隊」發言人菲舍爾上尉表示，未來「魚鷹」機隊將以昆士蘭州圖文巴的威爾坎普機場為駐地，由陸戰隊負責初步維護和準備工作，後續由澳方專責單位承擔維保責任。日後執行任務前，須經陸戰隊認證的專業人員全面檢測與測試後，才會恢復飛行。

美陸戰隊自2011年起，定期派遣約2000人的MRF-D，赴澳洲北領地的達爾文空軍基地展開輪換部署任務，「魚鷹」機隊則從2017年起加入。今年第14輪任務，由空地特遣隊近2500名官兵擔綱，期間參與「護衛軍刀」等多場軍演，與印太盟邦共同捍衛區域和平穩定。

