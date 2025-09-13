美陸軍現代化國民兵也有一份 華盛頓國民兵史崔克旅改步兵旅

近期華盛頓州的國民警衛隊第81史崔克旅戰鬥隊，將轉型為81步兵旅（機動旅）戰鬥隊。圖為史崔克裝甲車。（取自美國陸軍第七步兵師官方臉書頁）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統川普上任以來即強調將進行軍事改革，國防部長赫格塞斯則推出陸軍轉型計畫，簡化指揮層級、增強部隊靈活性與反應速度等改革。對此，美國國民兵也要接收相同改制，近期華盛頓州的國民警衛隊第81史崔克旅戰鬥隊，將轉型為81步兵旅（機動旅）戰鬥隊。

《星條旗報》報導，該旅規模約2900人，他們將於10月開始上繳其裝備的史崔克裝甲車輛，換裝小型輪車及無人機等。

報導指出，作為過渡措施，猶他州國民警衛隊的一個步兵營將暫時加入81步兵旅戰鬥隊。

美國陸軍參謀長藍迪喬治（Randy George）曾於國會聽證會表示，國民警衛隊的裝備體系將與現役部隊完全一致，不存在任何差異。

各州和哥倫比亞特區的國民警衛隊是美國第一道防線的一部分，各州國民警衛隊分別駐紮在50個州、3個領地和哥倫比亞特區，並在各自州或領地由州長指揮。華盛頓特區除外，州國民警衛隊在美國總統或其指定人員調度。

截至2024財年，美國國民警衛隊超過43萬人，其中空軍國民警衛隊擁有約90個飛行聯隊，超10.5萬人；陸軍國民警衛隊人數則達到32.5萬人，占陸軍作戰力量近50% 。

