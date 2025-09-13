北約怒了！俄無人機入侵波蘭領空 盟軍啟動「東方哨兵」行動

為回應對俄羅斯無人機入侵事件，丹麥宣布將派遣兩架F-16戰鬥機（圖為丹麥空軍同型機），加入北約新成立的「東方哨兵」行動，以協助強化東翼的防空能力。（路透資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕綜合美國有線電視新聞網（CNN）報導，在俄羅斯無人機本週史無前例地入侵波蘭領空後，北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）於12日宣布，將啟動一項名為「東方哨兵」（Eastern Sentry）的全新軍事行動，以強化歐洲東翼的防禦。

呂特警告，俄羅斯「危險且不可接受」的無人機入侵，並非孤立事件。他表示：「俄羅斯在我們東翼的空中魯莽行為，其頻率正在增加。」

根據北約發布的新聞稿，這項將在未來數日內展開的行動，首批投入的兵力包括來自丹麥的2架F-16戰鬥機與一艘防空巡防艦、法國的3架飆風（Rafale）戰機，以及德國的4架颱風戰機（Eurofighter Typhoon）。英國也表示將「完全致力於」強化此行動。

歐洲部隊最高司令美軍上將格林克維奇（Alexus Grynkewich）指出，此行動將覆蓋從北歐高緯度地區到黑海與地中海的整個東翼。

對於這起入侵事件的定性，美國總統川普與波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）出現了明顯分歧。川普11日在白宮向記者表示，「這可能是個意外」。然而，數小時後，圖斯克便在社群媒體上直接反駁：「我們也希望對波蘭的無人機攻擊是個意外，但它不是，我們知道它不是。」

波蘭官員透露，俄羅斯當天可能向波蘭發射了多達21架無人機，其中大部分是從白俄羅斯進入，最終在波蘭境內發現了16架的殘骸。

北約定調：已侵犯領空

在聯合國安理會就此事召開緊急會議的同時，俄羅斯駐聯合國代表稱波蘭在沒有證據的情況下「倉促指責」俄羅斯。然而，呂特秘書長為此爭議做出了最終定調。他表示，北約對入侵事件的評估仍在進行中，但結論很明確：「無論俄羅斯的行為是否蓄意，俄羅斯都已侵犯了北約的領空。因此，我們作為北約，必須明確展現我們捍衛領土的決心與能力。」

