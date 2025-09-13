兆元軍購創特別預算之冠 國軍首筆特別預算1.4億元竟是「這個用途」

軍方規劃第二階段增購9套NASAMS防空飛彈系統及各型飛彈339枚，預估金額將達到台幣1100億元左右，可能列為不對稱作戰特別預算的項目。圖為NASAMS防空系統在俄烏戰爭中，獲得相當傑出的戰績。（圖：取自挪威國防部官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部已向行政院提出「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，總金額的規模將破兆元，並以7年為期做跨年期的預算編列，將創下我國歷次特別預算規模最高的紀錄。回顧自民國40年至今為強化國防用途的特別預算，連同此次兆元規模的軍購特別預算在內，共計有10次之多，而第一筆國防特別預算出現在民國40年，金額為1億4千萬元（當時幣值），用途則是「反攻大陸準備事項」。

熟悉特別預算編列及執行的資深政府官員今天指出，老蔣執政的國民黨政府當年一心想要打回去，因此以「國防臨時捐」的名義徵收稅款，做為加強國防丶反攻大陸經費之用，當時還通過一條「國防臨時捐特別條例」做為法源依據。

我國最早「獨立編列」的特別預算，是民國40年匡列1.4億元的「反攻大陸準備」預算，凸顯當時局勢。（圖片擷取自國防部發言人臉書）

他說，民國40年間，第一筆專為國防用途的特別預算出爐，金額為1億4千萬元（當時幣值），用途則是「反攻大陸準備事項」。到了民國43年，當年一口氣就有2筆國防用途的特別預算，包括：「43年上半年國防部承製軍援訂貨預算」（預算額度為9006萬9千元）以及「43年度國防部承製軍援訂貨特別收支預算」（預算額度為1億1418萬6千元）。

民國52年有一筆國防特別預算，為「加強國防特別預算」，額度是23億7千萬元。民國69年期間，編列了一筆「69年度加強國防整備特別預算」。額度為25億元。

隨著台灣經濟起飛丶政府稅收增加，台灣在同樣面對中國軍事威脅的情況下，必須要強化國防實力丶採購新型戰機以反制共軍威脅，立院通過「中央政府採購高性能戰機特別預算 」，從民國82到90年，以3007億1千萬元採購新型戰機。

20年過去，當年的高性能戰機（F-16 BLK20及幻象2000）機齡都已老舊，難以維持台海空優，政府再通過「中央政府新式戰機採購特別預算」，要以2472億2883萬元向美國採購66架F-16V BLK70型戰機，期程為民國109至115年。

資深政府官員說，中國快速擴張其軍力發展及部署，不僅要將武力跨越第一島鏈，還想在第二島鏈與美軍抗衡，對台軍事威脅超乎尋常，為了平衡台海軍力的傾斜，政府再通過2369億5999萬7千元的「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算」，行期程為民國111至115年，項目主要集中在雄風系列國造反艦飛彈及各型國造防空飛彈的量產，希望藉由具備反制戰力有效嚇阻共軍的蠢動。

軍方人士透露，國防部評估美製攻擊型無人機的數量仍然不足，因此已另行建案規劃第二階段裝備購置，以利快速提升國軍戰力。圖為首批Altius-600M攻擊型無人機已在8月4日交運給我國陸軍，美國Anduril公司創辦人拉奇（Palmer Luckey）致贈國防部長顧立雄這款無人機模型。（國防部提供）

在美國川普政府強烈要求各民主國家，要拉高國防預算在GDP的比例行動，以及對各國祭出關稅大旗的影響之下，賴清德總統多次公開宣示，明年度（115年度）國防預算按照北約定義，已經達到GDP的3.32%，他在今年8月慰勞168艦隊海軍官士兵時也宣布，將在2030年前，讓國防預算達到GDP5%的目標。

在大幅提高國防預算在GDP占比的趨勢下，行政院會在11日通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算草案」，上限為5700億元，其中強化國土安全韌性編列1500億元，包括國防部主管的1132億元，國防部長顧立雄表示，中國近年不斷透過灰色地帶襲擾併同軍事威懾，台灣必須正視，因此透過這次特別預算，台灣的戰備存量可從30天增加至120天，讓包括一年期義務役在內的後備戰力得以提升，並整建訓場、各式彈藥屯儲，確保擁有作戰韌性。

最新一筆的國防用途特別預算，是國防部已向行政院提出「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，總金額的規模將破兆元，並以7年為期做跨年期的預算編列，將創下我國歷次特別預算規模最高的紀錄。

